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Покупка хрустальной люстры
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Бизнес — 22 Декабря 2016, 16:06
Хрустальная люстра – это демонстрация состоятельности владельцев. Небольшие стекла, которые переливаются в свете лампочек, дарят спокойствие и уют. Для того, чтобы вписаться в обстановку помещения, люстру нужно правильно выбрать.
Для того, чтобы стеклышки начали «играть», они должны быть огранены. Из них часто делают посуду и люстры. Хрусталь гораздо прочнее стандартного стекла. Стоимость люстр из этого материала в Гусь-Хрустальный может разнится. Особой популярностью пользуются чешские люстры. Покупая люстру, внимательно ознакомьтесь с ассортимент в каталоге, чтобы подобрать вариант соответствующий вашим предпочтениям. У многих люстры из хрусталя ассоциируются с шикарными домами. Раньше так и было. Приобрести такую люстру могли лишь состоятельные люди. Она и сегодня обходится недешево, выпускаются люстры разного размера и формы. Но несмотря на ваши требования к этому осветительному прибору, главная его задача – обеспечить помещение светом. Если лампа будет светить очень ярко, то вызовет усталость, слишком тускло – слабость.
В процессе ремонта нужно определять, где и какое осветительное оборудование будет находится. Обычно выбирают комбинированный тип освещения, для того, чтобы освещать даже труднодоступные места.
Особенности освещения:
-в коридоре устанавливайте лампу попроще. Светильник будет выглядеть уместно, в отличии от люстры.
-для того, чтобы провести дополнительное освещение, используйте бра. Если размещаете люстру в кухню, то она должна быть над столом.
-рабочий стол должен освещаться настольным осветительным оборудованием.
-в детской лучше не размещать люстру, так как есть вероятность, что дети могут получить травму.
Люстры из хрусталя lustra-gus.ru бывают двух видов:
-традиционные. Как правило, подвесные. Хорошо будут выглядеть в помещении с высоким потолками. Если потолок ниже 3 метров, то люстра только уменьшит комнату.
-потолочные. Идеальны для небольших помещений. Представляют собой конструкции, прижатые к потолку. Они находятся аккурат под потолком и не занимают место. Чтобы в комнате было светло, нужно правильно выбрать число лампочек. Для небольшого помещения можно использовать люстру на три лампы. В коридоре хватит и одной лампочки.
Хрусталь может быть не только белым, но и красным, зеленым. Наибольшим спросом пользуется хрусталь темных оттенков.
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