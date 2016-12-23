23
декабря 2016
пятница
 
Главная  /  Бизнес  /  Выбор банка для вклада

Выбор банка для вклада

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 23 Декабря 2016, 00:18

Есть ли у вас некоторая сумма денег, отнесете ли вы ее в банк? Если да, то какой лучше выбрать для осуществления выгодных вкладов? Сегодня высокие проценты по вкладу не показатель того, что именно с этим банком стоит работать. Многие банки сейчас остаются без лицензий на осуществление услуг, кроме того нестабильность в экономике, заставляет более вдумчиво к определению судьбы своих денежных средств. Далее рассмотрим на что следует обратить внимание при выборе банка.
Каким должно быть соотношение процентной ставки и надежности заведения? Зная некоторые особенности, можно защитить деньги от сгорания и увеличить свою прибыль.
На что нужно опираться при выборе банка?
-значимые банки. Это те заведения, которые занимают особое место в банковской системе страны. Эти банки – надежные и стоят доверия, сделать вклад в них – значит принять лучшее решение.
-банки с господдержкой. Преимуществом в выборе того или иного заведения станет государственный ориентир. Такие банка работают на долгосрочную перспективу получения дохода.
-банки, страхующие вклады. Если ваш банк не состоит ни в одном из отмеченных списков, то должен быть застрахован. Система страхования позволяет вернуть все клиентам в течение двух недель в полном размере вклады до 1,4 миллиона рублей в форс-мажорной ситуации. Сегодня в этой системе состоят 835 банков, которые можно увидеть на официальном портале по страхованию. Внесение вклада в такой банк позволит клиентам не волноваться за сохранность средств.
-зарубежные банки. Как таковых в нашей стране нет, но есть банк, которыми владеют иностранцы. Такие банки должны быть следующими в вашем списке приоритетов. Сделать вклад в таком заведение – неплохое решение.
-финансовые рейтинги. На специальном портале можно отследить кредитные показатели того или иного банка, найти в списке самые надежные и отсортировать. Финансовые рейтинги – это то, на что следует опираться новичкам.
-информация о банке. Проанализируйте все новости о выбранном банке. Информация о смене руководящего состава, отзыве лицензии и так далее должна вас насторожить.
Проанализировав все вышеуказанные вещи, у вас сложится свое мнение, и вы сможете решить, куда лучше отдать свои деньги. Главное. Не делайте особый акцент на отклики о том или ином банке. Часто отрицательные отзывы появляются из-за неумения самих людей выполнять условия договора.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама 
  ﻿
Погода -2 -4
утром -2 -4 днем -2 -4
Котировки
USD ЦБ РФ 60,8641 -0.2451
EUR ЦБ РФ 63,5604 -0.0482

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 