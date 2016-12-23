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Выбор банка для вклада
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 23 Декабря 2016, 00:18
Есть ли у вас некоторая сумма денег, отнесете ли вы ее в банк? Если да, то какой лучше выбрать для осуществления выгодных вкладов? Сегодня высокие проценты по вкладу не показатель того, что именно с этим банком стоит работать. Многие банки сейчас остаются без лицензий на осуществление услуг, кроме того нестабильность в экономике, заставляет более вдумчиво к определению судьбы своих денежных средств. Далее рассмотрим на что следует обратить внимание при выборе банка.
Каким должно быть соотношение процентной ставки и надежности заведения? Зная некоторые особенности, можно защитить деньги от сгорания и увеличить свою прибыль.
На что нужно опираться при выборе банка?
-значимые банки. Это те заведения, которые занимают особое место в банковской системе страны. Эти банки – надежные и стоят доверия, сделать вклад в них – значит принять лучшее решение.
-банки с господдержкой. Преимуществом в выборе того или иного заведения станет государственный ориентир. Такие банка работают на долгосрочную перспективу получения дохода.
-банки, страхующие вклады. Если ваш банк не состоит ни в одном из отмеченных списков, то должен быть застрахован. Система страхования позволяет вернуть все клиентам в течение двух недель в полном размере вклады до 1,4 миллиона рублей в форс-мажорной ситуации. Сегодня в этой системе состоят 835 банков, которые можно увидеть на официальном портале по страхованию. Внесение вклада в такой банк позволит клиентам не волноваться за сохранность средств.
-зарубежные банки. Как таковых в нашей стране нет, но есть банк, которыми владеют иностранцы. Такие банки должны быть следующими в вашем списке приоритетов. Сделать вклад в таком заведение – неплохое решение.
-финансовые рейтинги. На специальном портале можно отследить кредитные показатели того или иного банка, найти в списке самые надежные и отсортировать. Финансовые рейтинги – это то, на что следует опираться новичкам.
-информация о банке. Проанализируйте все новости о выбранном банке. Информация о смене руководящего состава, отзыве лицензии и так далее должна вас насторожить.
Проанализировав все вышеуказанные вещи, у вас сложится свое мнение, и вы сможете решить, куда лучше отдать свои деньги. Главное. Не делайте особый акцент на отклики о том или ином банке. Часто отрицательные отзывы появляются из-за неумения самих людей выполнять условия договора.
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