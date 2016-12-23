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E-learning — что это?
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Бизнес — 23 Декабря 2016, 17:32
E-learning — что это? Вопрос интересует многих пользователей интернета. Первое упоминание термина появилось в 1995 году.
Немного позже специалисты ЮНЕСКО дали определение E-learning, как обучение, проводимое при помощи интернета, мультимедиа. Вначале система планировалась для поддержания дистанционного обучения. Сегодня E-learning стал технологией приобретения знаний путем использования IT. Одно из его направлений уроки английского по скайпу, перспективный вариант изучить иностранный язык с нуля, усовершенствовать имеющиеся знания.
Что представляет собой E-learning сегодня
Система электронного получения знаний активно развивается во многих направлениях. Это не только обучение, совершенствование иностранных языков с репетиром на сайте http://preply.com/angliyskiy-po-skype, но приобретение знаний, профессии в других сферах науки, техники, промышленности, сервиса. О темпах роста востребованности услуг E-learning в мировом масштабе говорит следующий анализ за 2010-2015 гг.
На первых местах Китай, Индия. Это не удивительно, так как население этих стран во время возросшего экономического развития остро нуждается в образовании. Получение знаний в образовательных учреждениях для большинства из них недоступно из-за высокой стоимости. E-learning является как раз недорогим, доступным практически каждому способом их получения.
Мифы об E-learning
Образование низкого качества. Это совершенно не так. В E-learning качество такое же, как и при получении аудиторных знаний.
Для E-learning требуется меньше времени, чем для занятий в аудиториях. Онлайн обучение потребует в некоторых случаях даже большего временного периода по сравнению с традиционным образованием. В нем очень важно скоординировать процесс.
E-learning труден для понимания. Утверждение в принципе неверное. Электронное обучение предполагает создание для обучающегося системы, в которой он будет получать знания удобным для него способом.
Преимущества и недостатки E-learning
Возможность получения знаний в любом возрасте. Это отличный инструмент для стремящихся повысить свой профессиональный уровень, получить новые знания.
Доступность 24/7, постоянная коммуникация, позволяющая получать ответы на возникшие вопросы в любое время.
Низкая стоимость обучения E-learning по сравнению с традиционным. Нет необходимости расходов на транспорт, проживание. Онлайн занятия дешевле аудиторных в 2-3 раза.
Широкий доступ к информации, без ограничения программой занятий. Обучение можно проходить в нескольких учебных заведениях. Постоянная информированность о современных технологиях, тенденциях развития.
Основной и, пожалуй, единственный недостаток
E-learning заключается в самом обучающемся. В традиционном образовании есть необходимость посещать занятия в аудиториях, сдавать зачеты, экзамены. При онлайн обучении всегда есть возможность отложить урок на неопределенный срок. Поэтому здесь очень важна самоорганизация, планирование занятий, достижение поставленных целей.
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