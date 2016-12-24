24
декабря 2016
суббота
 
Главная  /  Бизнес  /  Английский для детей

Английский для детей

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Декабря 2016, 16:01

Уже прошло то время, когда языки можно было изучать только в пределах школы, а уровень знаний определялся учителем, который выставлял оценки в школе или вузе. Мало кто раньше имел возможность практиковать иностранный язык в естественной среде. Приходилось довольствоваться лишь проверкой знаний у школьников.
Сегодня знание иностранного языка – говорит об образованности и успешности. Иногда иностранный язык является необходимым условием для поступления в вуз либо нахождения работы. Для многих иностранцев английский – это один из 6 рабочих языков. Возможность ездить по всему миру позволила многим нашим соотечественникам опробовать свои знания на практике.
Изучение иностранного языка детьми – это гарантия будущей профессиональной востребованности. Но когда же стоит приступать к обучению ребенка?
Многие считают, что иностранный язык должен войти в жизнь ребенка с первых дней жизни. Некоторые родители считают, что изучать язык проще в естественной среде. Они обеспечивают ребенку все возможности – поездки в другую страну, проживание за границей. Некоторые же взрослые откладывают изучение иностранного языка до той поры, пока ребенок не повзрослеет и не начнет сам интересоваться.
english-language.ru отмечает, что начинать обучение можно на любом этапе жизни, но делать это необходимо с учетом индивидуальности ребенка. Для каждого ребенка нужно разрабатывать отдельную программу.
Некоторые учителя английского языка замечают, что самый оптимальный возраст для начала занятий – 3-5 лет. В этот период дети проявляют заинтересованность к окружающему миру. У детей уже есть определенный запас слов, поэтому им будет не сложно запоминать новые слова на другом языке.
Память у маленьких деток хорошо развита, поэтому будет не сложно сосредоточить их внимание на дисциплине. Воображение ребенка позволит ему добиться существенных результатов в обучении.
Польза от изучения иностранного языка очевидна. Зная один язык, можно будет легко освоить другие иностранные наречия. Изучение иностранного языка благотворно сказывается на развитии мышления, памяти и речи.
Возможность запоминать новое, без привычных привязок – хорошая тренировка для памяти. Усвоение новых слов учит ребенка строить ассоциации, решать вопрос разными путями.

Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Лобня  Луховицкие вести  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  Площадь Мира  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спорт  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода -1 -3
ночью -2 -4 утром -2 -4
Котировки
USD ЦБ РФ 60,8528 -0.0113
EUR ЦБ РФ 63,5425 -0.0179

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 