Английский для детей

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Бизнес — 24 Декабря 2016, 16:01
Уже прошло то время, когда языки можно было изучать только в пределах школы, а уровень знаний определялся учителем, который выставлял оценки в школе или вузе. Мало кто раньше имел возможность практиковать иностранный язык в естественной среде. Приходилось довольствоваться лишь проверкой знаний у школьников.
Сегодня знание иностранного языка – говорит об образованности и успешности. Иногда иностранный язык является необходимым условием для поступления в вуз либо нахождения работы. Для многих иностранцев английский – это один из 6 рабочих языков. Возможность ездить по всему миру позволила многим нашим соотечественникам опробовать свои знания на практике.
Изучение иностранного языка детьми – это гарантия будущей профессиональной востребованности. Но когда же стоит приступать к обучению ребенка?
Многие считают, что иностранный язык должен войти в жизнь ребенка с первых дней жизни. Некоторые родители считают, что изучать язык проще в естественной среде. Они обеспечивают ребенку все возможности – поездки в другую страну, проживание за границей. Некоторые же взрослые откладывают изучение иностранного языка до той поры, пока ребенок не повзрослеет и не начнет сам интересоваться.
english-language.ru отмечает, что начинать обучение можно на любом этапе жизни, но делать это необходимо с учетом индивидуальности ребенка. Для каждого ребенка нужно разрабатывать отдельную программу.
Некоторые учителя английского языка замечают, что самый оптимальный возраст для начала занятий – 3-5 лет. В этот период дети проявляют заинтересованность к окружающему миру. У детей уже есть определенный запас слов, поэтому им будет не сложно запоминать новые слова на другом языке.
Память у маленьких деток хорошо развита, поэтому будет не сложно сосредоточить их внимание на дисциплине. Воображение ребенка позволит ему добиться существенных результатов в обучении.
Польза от изучения иностранного языка очевидна. Зная один язык, можно будет легко освоить другие иностранные наречия. Изучение иностранного языка благотворно сказывается на развитии мышления, памяти и речи.
Возможность запоминать новое, без привычных привязок – хорошая тренировка для памяти. Усвоение новых слов учит ребенка строить ассоциации, решать вопрос разными путями.
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