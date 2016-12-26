26
декабря 2016
понедельник
 
Главная  /  Бизнес  /  Бинарные опционы – подходят ли они новичкам?

Бинарные опционы – подходят ли они новичкам?

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 26 Декабря 2016, 19:21

Можно с уверенностью сказать, что практически каждый второй трейдер рассматривает бинарные опционы как именно тот вид онлайн трейдинга, с которого стоит начинать, не имея какого-либо опыта в этой сфере. Это действительно так, ведь работать с бинарными опционами намного проще, чем с рынком Forex, и намного менее затратно, чем с фьючерсами или акциями. И все же, не стоит думать, что для этого не нужно будет потрудиться. Усилия понадобятся, да еще и какие, на самом-то деле. 

И все же, при условии что начинающий трейдер будет готов много работать и следовать намеченной системе, зарабатывать на бинарных опционах он определенно сможет, пускай и немного поначалу. Следует помнить, что залог успеха – это контролирование рисков. Это вполне несложная задача, учитывая то, что перед совершением каждой сделки трейдер знает, сколько именно он может потерять или выиграть.

О том, как именно это работает, лучше разобраться на конкретном примере. Допустим, что Вы, трейдер, собираетесь совершить сделку на платформе Binary Uno, одного из лидирующих брокеров на рынке бинарных опционов с почти десятилетней репутацией. Итак, Вы собираетесь поставить на то, что стоимость акций Alibaba вырастет (или упадет, без разницы). Размер Вашей ставки – $50, а процент прибыльности сделки – 80%. Выходит, что если Ваш прогноз окажется правильным, вы получаете $40. При этом, еще до совершения сделки, Вы имеете возможность оценить, сколько именно Вы потеряете в случае неудачи. В данном случае – это $50. Таким образом, размеры Ваших потенциальных заработков или потерь Вам всегда известны заранее! 

Чисто гипотетически, вероятность того, что сделка окажется успешной, составляет 50% в каждом случае, какую бы ставку трейдер не сделал. То есть для того чтобы заработать, трейдеру нужно совершить хотя бы 60% успешных ставок. Не так уж много, не правда ли?

Многих интересует, сколько же может начинающий трейдер заработать на бинарных опционах. Это хороший вопрос, конечно же, но на него не так легко ответить. Все же, можно с уверенностью сказать, что есть много трейдеров, которые занимаются исключительно торговлей бинарными опционами, и этого им полностью хватает. Речь о профессионалах, конечно же. В случае новичков, ожидать многого по началу все же не стоит. Пару сотен долларов в месяц – это уже будет неплохой успех. Впрочем, некоторым удавалось заработать свои первые $1000 за первый месяц торгов. В конечном итоге все сводится к тому, сколько времени и сил каждый отдельный трейдер готов инвестировать.      

Таким образом, бинарные опционы новичкам определенно подходят. В конце концов, даже наиболее успешные трейдеры когда-то начинали с нуля. Удачи Вам и не бойтесь пробовать новое! 



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волоколамский край  Волхонка  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской квартал  Городской ритм  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Красное Знамя  Куйбышевец  Ленинская Шатура  Лобня  Луховицкие вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наша Апрелевка  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Солнечногорский курьер  Сочи  спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  терроризм  убийство  Угрешские вести  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  хоккей  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ярославка - реклама  Ять 
  ﻿
Погода 0 -2
ночью 0 +2 утром 0 +2
Котировки
USD ЦБ РФ 60,8528 -0.0113
EUR ЦБ РФ 63,5425 -0.0179

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 