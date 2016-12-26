Бинарные опционы – подходят ли они новичкам?

Можно с уверенностью сказать, что практически каждый второй трейдер рассматривает бинарные опционы как именно тот вид онлайн трейдинга, с которого стоит начинать, не имея какого-либо опыта в этой сфере. Это действительно так, ведь работать с бинарными опционами намного проще, чем с рынком Forex, и намного менее затратно, чем с фьючерсами или акциями. И все же, не стоит думать, что для этого не нужно будет потрудиться. Усилия понадобятся, да еще и какие, на самом-то деле.

И все же, при условии что начинающий трейдер будет готов много работать и следовать намеченной системе, зарабатывать на бинарных опционах он определенно сможет, пускай и немного поначалу. Следует помнить, что залог успеха – это контролирование рисков. Это вполне несложная задача, учитывая то, что перед совершением каждой сделки трейдер знает, сколько именно он может потерять или выиграть.

О том, как именно это работает, лучше разобраться на конкретном примере. Допустим, что Вы, трейдер, собираетесь совершить сделку на платформе Binary Uno, одного из лидирующих брокеров на рынке бинарных опционов с почти десятилетней репутацией. Итак, Вы собираетесь поставить на то, что стоимость акций Alibaba вырастет (или упадет, без разницы). Размер Вашей ставки – $50, а процент прибыльности сделки – 80%. Выходит, что если Ваш прогноз окажется правильным, вы получаете $40. При этом, еще до совершения сделки, Вы имеете возможность оценить, сколько именно Вы потеряете в случае неудачи. В данном случае – это $50. Таким образом, размеры Ваших потенциальных заработков или потерь Вам всегда известны заранее!

Чисто гипотетически, вероятность того, что сделка окажется успешной, составляет 50% в каждом случае, какую бы ставку трейдер не сделал. То есть для того чтобы заработать, трейдеру нужно совершить хотя бы 60% успешных ставок. Не так уж много, не правда ли?

Многих интересует, сколько же может начинающий трейдер заработать на бинарных опционах. Это хороший вопрос, конечно же, но на него не так легко ответить. Все же, можно с уверенностью сказать, что есть много трейдеров, которые занимаются исключительно торговлей бинарными опционами, и этого им полностью хватает. Речь о профессионалах, конечно же. В случае новичков, ожидать многого по началу все же не стоит. Пару сотен долларов в месяц – это уже будет неплохой успех. Впрочем, некоторым удавалось заработать свои первые $1000 за первый месяц торгов. В конечном итоге все сводится к тому, сколько времени и сил каждый отдельный трейдер готов инвестировать.

Таким образом, бинарные опционы новичкам определенно подходят. В конце концов, даже наиболее успешные трейдеры когда-то начинали с нуля. Удачи Вам и не бойтесь пробовать новое!