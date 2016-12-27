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Материалы для изготовления садово-парковой мебели
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 27 Декабря 2016, 00:35
Владельцы индивидуальных загородных домовладений всегда стараются оборудовать комфортные зоны отдыха на свежем воздухе. Использование различных декоративных элементов в виде садовых дорожек, альпийских горок, искусственных ручейков приносит хорошее настроение и умиротворение. Уютную частную территорию трудно представить без гамака или качели. Многофункциональная садово-парковая мебель поможет организовать семейное чаепитие или веселые вечеринки с друзьями.
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