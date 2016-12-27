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Материалы для изготовления садово-парковой мебели

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Бизнес — 27 Декабря 2016, 00:35

Владельцы индивидуальных загородных домовладений всегда стараются оборудовать комфортные зоны отдыха на свежем воздухе. Использование различных декоративных элементов в виде садовых дорожек, альпийских горок, искусственных ручейков приносит хорошее настроение и умиротворение. Уютную частную территорию трудно представить без гамака или качели. Многофункциональная садово-парковая мебель поможет организовать семейное чаепитие или веселые вечеринки с друзьями.


Для изготовления таких предметов используются различные материалы. Практичностью и долговечностью характеризуются изделия из натурального дерева. Стационарные наборы мебели обрабатываются специальными водоотталкивающими пропитками и лакокрасочными материалами. Это помогает им сохранять эстетичный внешний вид, независимо от воздействия агрессивных атмосферных осадков. Переносные мебельные предметы при необходимости убираются в закрытые помещения.

Сегодня большим спросом пользуются алюминиевые изделия, так как они имеют максимально легкий вес и не поддаются процессам коррозии. Стулья и столы из такого материала не нуждаются в специальном уходе. Единственным недостатком алюминиевой мебели является достаточно высокая стоимость. Для оборудования стационарных уголков для отдыха отлично подходят железные предметы. Они характеризуются высоким уровнем прочности и долговечности. Чтобы избежать повреждения металлических элементов ржавчиной, рекомендуется устанавливать качели или столы из материала, покрытого слоем цинка.

Многие владельцы загородных домов предпочитают использовать пластиковую переносную мебель. Такие изделия отличаются доступной стоимостью, красивыми формами и цветами. Мебельные предметы из ПВХ имеют современный дизайн. Они не нуждаются в особенном уходе и легко устанавливаются в любом нужном месте. Очень оригинально и презентабельно смотрится плетеная мебель. Изделия из натуральных древесных прутьев достаточно дорогая.

Более дешевым вариантом являются мебельные предметы, созданные из синтетических материалов. Их можно приобрести на сайте http://borgata.ru/komplect/mebel-iz-iskusstvennogo-rotanga/. Плетеная мебель из пластиковых элементов не боится влаги и воздействия ультрафиолетовых лучей. Они могут длительное время находиться под открытым небом без потери формы и цвета. Такие изделия украсят не только садово-парковую территорию. Их можно использовать при оформлении современных стилей интерьера.



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