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Техобслуживание водяных счетчиков

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Бизнес — 27 Декабря 2016, 16:18

Согласно законодательной базе, по которой регулируются отношения в коммунальном секторе, размещение в доме устройств по учету расхода воды, и дальнейшее их обслуживание проводится только специальными допущенными компаниями, которые сертифицированы для выполнения таких работ.
Причины техобслуживания.
Водяной счетчик, выступая специальным измерительным устройством, согласно букве закона должен регулярно проходить проверку, так как во время использования прибор подвергается влиянию внешних факторов, из-за чего быстро изнашивается. То есть через определенный срок счетчик будет нуждаться в проверке на предмет его работоспособности.
Если счетчик регулярно не проверяется, то его нельзя использовать. ДУК не будет рассматривать показания таких приборов.
Этапы проверки. Согласно http://www.ir-service.ru, есть некоторые особенности проведения техобслуживания счетных приборов. Они представляют собой следующие шаги:
-герметичность присоединения прибора к трубе
-инспектирование целостности прибора
-инспектирование на присутствие пломб
-проверка показаний счетчика
-помощь специалиста, если возникла чрезвычайная ситуация
-смена счетчика, если нет возможности его отремонтировать
-проверка или смена прибора по достижению определенного срока.
Техобслуживание водяных счетчиков включает обязательную процедуру поверки. Осуществление ее сопряжено со следующими этапами:
-обращение к специалисту для снятия пломб -обращение к специалисту УК для снятия пломб
-обращение к специалисту сервисной компании для переустановки счетчика
-передача устройства в метрологический центр
-возвращение прибора, который прошел проверку
-возвращение проверенного прибора на прежнее место
-опломбирование прибора
-утверждение документации в УК.
Таким образом, можно сказать, что техобслуживание приборов учета, неотъемлемая процедура для оптимальной работы приборов и получения точной информации по расходу ресурсов.
То есть, чтобы в будущем не столкнуться с проблемами в работе счетных приборов, выходом их из строя, чтобы не заниматься самостоятельной их заменой, не проводить сложный процесс поверки, когда приходит время, необходимо подписать соглашение на техобслуживание прибора с сертифицированной компанией.

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