Утро.ru: кто станет основным поставщиком молочных кухонь Москвы?

29 декабря столичные власти завершат прием заявок на участие в конкурсе поставок детского питания и молочных продуктов. Основные игроки — «Вимм-Билль-Данн» и Danone.

Danone пытается пробиться на данный рынок с 2010 года. Основные бренды марки: «Тема», «Растишка» и «Смешарики». Как сообщает издание Утро.ru, в 2007 году в состав ГК Danone вошла компания Nutricia (Nutrilon, «Малютка» и «Малыш»).

Основу детского ассортимента «Вимм-Билль-Данн» (входит в Pepsico) на отечественном рынке составляет марка «Агуша».

Nutricia, которая в 2010 году проиграла конкурс из-за несоответствия физико-химических показателей, пыталась в судебном порядке оспорить решение тендерной комиссии. По мнению адвоката компании, требования были изначально сформулированы под «Вимм-Билль-Данн». Однако ФАС РФ жалобу отклонила.

Стоит отметить, что сформулированные тогда Danone вопросы легли в основу нового антимонопольного разбирательства, которое завершилось в 2013 году. В ФАС обратилось ООО «ЮниМилк» (Danone). Суть его заявления заключалась в том, что в один конкурсный лот были объединены группы товаров, делавшие невозможным участие других производителей. Нестле Россия, Зеленодольский молочный комбинат, Эбботт Лэбораториз, АЛЕВ и Брянский гормолзавод в отдельности не могли представить полный список продуктов, включенных в заявку и были отстранены от конкурса с общей стоимостью контракта более двух миллиардов рублей.

Благодаря этой активности ФАС признала неправомерность действий Департамента города Москвы по конкурентной политике и Дирекции по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения ЮЗАО города Москвы и выделила эксклюзивные позиции в отдельные лоты.

Тогда же, в 2013-м, сменилось юрлицо, возглавлявшее тендер. Им стала организация ГУП «Столичные аптеки», подведомственная Департаменту здравоохранения Москвы. Результатом ее работы стали более лояльные требования к поставкам (в соответствии с законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (223-ФЗ)), которые была вынуждена принять и «Вимм-Билль-Данн».

В ходе конкурентной борьбы «Вимм-Билль-Данн» указала ФАС на несоответствие достоверности рекламы «Растишки» (Danone). Danone была вынуждена изменить ролик — в нем появилась информация о том, что продукт предназначен для детей дошкольного и школьного возраста.

В свою очередь Danone заявила о готовности поставлять продукцию под маркой «Тема» дешевле, чем «Вимм-Билль-Данн» — «Агушу». Общая экономия составляла 335 млн рублей.

В текущем году поставщиком молочного питания являлась компания «Вимм-Билль-Данн». Контракт, заключенный в декабре 2015 года, будет действовать до 31 марта 2017 года. Общий бюджет средств, выделенных на питание детей до трех лет в 2016 году — 1,7 млрд рублей.



Конкурс, проводимый в этом году, 29 декабря определит поставщика в молочно-раздаточные пункты столицы на период с 2017 по 2019 год. Общая сумма, которую власти готовы потратить на закупку питания — более 16,5 млрд рублей.