среда
|
Новогодняя ёлка 2017: какой она будет?
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 28 Декабря 2016, 12:43
Новый год — одно из наиболее интересных и долгожданных событий в жизни детворы. Ведь они ощущают волшебную и сказочную атмосферу приближающегося праздника намного лучше, чем взрослые, и безоговорочно верят в то, что эту ночь сбываются все желания. А какой Новый год без ёлки, тематических спектаклей, красочных представлений с хороводами и карнавальными костюмами?
Да, с каждым годом наших детишек становится всё сложнее удивлять. Но и «ёлки» тоже идут в ногу со временем: декорации, костюмы, постановка — всё становится иным, ярким и увлекательным. Традиционные детские утренники превращаются в грандиозные представления. Родители могут не сомневаться: такое шоу запомнится ребёнку надолго. Нужно только определиться, какое из них выбрать. Ведь, как и годом ранее, новогодние спектакли и шоу пройдут во многих известных местах российской столицы. Все лучшие представления для детей собраны в одной афише, посмотреть которую вы можете здесь: http://www.biletico.ru/shows/elki/.
Кремлёвская Ёлка 2017
Традиционно, главное новогоднее представление произойдёт в Кремле. Мальчишки и девчонки настолько сильно хотят сюда попасть, что готовы ждать это событие целый год. Сюжет спектакля, как и всегда, держится в секрете. И всё для того, чтобы удивить малышей, вызвать у них восторг, радость и подарить веру в чудеса. Точно известно одно: над постановкой Кремлёвской Ёлки трудятся лучшие режиссёры, известные композиторы и актёры, поэтому здесь будет всё:
Иными словами, праздник в этом году получится ещё более масштабным, зрелищным и захватывающим.
Сказочные цирковые шоу
А ещё преддверие Нового года — отличный повод сходить с ребёнком в цирк, ведь здесь тоже будут проходить новогодние представления для детей. Поход в цирк — всегда радостное и запоминающееся событие для малышей. А если прийти сюда во время новогодних каникул, то их радости не будет предела, ведь в эти дни здесь царит волшебная и сказочная атмосфера. И дети будут смотреть на то, как на их глазах происходят настоящие чудеса в исполнении дрессированных животных, профессиональных акробатов, жонглёров, иллюзионистов…
В 2017 году новогодние представления пройдут сразу в 3 цирках: на Вернадского, у Никулина, у братьев Запашных. И вы можете приобрести билеты на любое из них.
Какое бы шоу вы ни выбрали, можете не сомневаться: ребёнок получит массу положительных эмоций и впечатлений, ведь организаторы прекрасно знают, как удивить современных детишек.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -4 -6 ночью -4 -6
Котировки
Партнеры