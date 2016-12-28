Новогодняя ёлка 2017: какой она будет?

Новый год — одно из наиболее интересных и долгожданных событий в жизни детворы. Ведь они ощущают волшебную и сказочную атмосферу приближающегося праздника намного лучше, чем взрослые, и безоговорочно верят в то, что эту ночь сбываются все желания. А какой Новый год без ёлки, тематических спектаклей, красочных представлений с хороводами и карнавальными костюмами?

Да, с каждым годом наших детишек становится всё сложнее удивлять. Но и «ёлки» тоже идут в ногу со временем: декорации, костюмы, постановка — всё становится иным, ярким и увлекательным. Традиционные детские утренники превращаются в грандиозные представления. Родители могут не сомневаться: такое шоу запомнится ребёнку надолго. Нужно только определиться, какое из них выбрать. Ведь, как и годом ранее, новогодние спектакли и шоу пройдут во многих известных местах российской столицы. Все лучшие представления для детей собраны в одной афише, посмотреть которую вы можете здесь: http://www.biletico.ru/shows/elki/.

Кремлёвская Ёлка 2017

Традиционно, главное новогоднее представление произойдёт в Кремле. Мальчишки и девчонки настолько сильно хотят сюда попасть, что готовы ждать это событие целый год. Сюжет спектакля, как и всегда, держится в секрете. И всё для того, чтобы удивить малышей, вызвать у них восторг, радость и подарить веру в чудеса. Точно известно одно: над постановкой Кремлёвской Ёлки трудятся лучшие режиссёры, известные композиторы и актёры, поэтому здесь будет всё:

понятный запоминающийся сюжет;

шикарные костюмы;

замечательное музыкальное сопровождение;

потрясающие спецэффекты и декорации.

Иными словами, праздник в этом году получится ещё более масштабным, зрелищным и захватывающим.

Сказочные цирковые шоу

А ещё преддверие Нового года — отличный повод сходить с ребёнком в цирк, ведь здесь тоже будут проходить новогодние представления для детей. Поход в цирк — всегда радостное и запоминающееся событие для малышей. А если прийти сюда во время новогодних каникул, то их радости не будет предела, ведь в эти дни здесь царит волшебная и сказочная атмосфера. И дети будут смотреть на то, как на их глазах происходят настоящие чудеса в исполнении дрессированных животных, профессиональных акробатов, жонглёров, иллюзионистов…

В 2017 году новогодние представления пройдут сразу в 3 цирках: на Вернадского, у Никулина, у братьев Запашных. И вы можете приобрести билеты на любое из них.

Какое бы шоу вы ни выбрали, можете не сомневаться: ребёнок получит массу положительных эмоций и впечатлений, ведь организаторы прекрасно знают, как удивить современных детишек.