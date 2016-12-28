«Спас-замков» предложил сэкономить на замене замков

Клиенты московской компании «Спас-замков», которые воспользуются услугой аварийного вскрытия механизма, получили возможность заменить замок по сниженной на 50% цене.

Необходимость в аварийном вскрытии замков возникает при сильном износе замков либо в случае взлома. Самостоятельно выполнить эту операцию без повреждения двери проблематично.

Обычно аварийное вскрытие замка предусматривает его повреждение. После этого замок меняют или ремонтируют.

Замена замка производится при приобретении новой квартиры, поломке блокировочной системы, попытке взлома и утере ключей. Еще одна распространенная причина — замена замка на более совершенный. Замена некоторых (в частности, сувальдных) замков предполагает разбор двери. В ряде случаев можно заменить только секретный элемент.

Автомобильные замки выходят из строя в результате небрежной эксплуатации или физического износа. Причинами поломок являются неудачный взлом, повреждение механизма в результате ДТП, разряд аккумулятора, выход из строя электронного блока сигнализации и обледенение замка. Своими силами выполнять вскрытие замков не следует: существует опасность повреждения лакокрасочного покрытия.

57 бригад компании «Спас-замков» работают в Москве и области. Специалист предприятия прибудет на место в течение получаса после вызова. Замена замка после вскрытия будет стоить на 50% дешевле.

Контакты:

ООО «ПрестижМонтаж»

г. Москва, 2-я Рощинская д. 4, офис 6

+7 (495) 518-58-32

spas-zamkov@yandex.ru