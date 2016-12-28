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Как спланировать поездку за несколько минут? TripMyDream подскажет!

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Бизнес — 28 Декабря 2016, 12:49

Всё ещё считаете самостоятельную организацию путешествий делом хлопотным? Давайте разберёмся, так ли это на самом деле! Перед туристом, который решил обойтись без помощи посредников, стоят четыре глобальные задачи:

1.      Решить, куда отправиться в этот раз.

2.      Купить авиабилеты.

3.      Забронировать номер в отеле.

4.      Изучить всю доступную информацию о городе, чтобы составить план посещений, решить, нужна ли машина и т.п.

Тому, кто впервые решается на такую поездку, все это кажется слишком сложным и долгим. Изучить множество сайтов, сложить все детали воедино, чтобы избежать накладок… Проще купить готовый тур! Или нет? Что, если мы скажем вам, что все перечисленные выше вопросы решает один сервис? Знакомьтесь, TripMyDream — правая рука независимого путешественника!


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Выбрать направление? Без проблем!

Вариантов слишком много и вы никак не определитесь с пунктом назначения? Или вообще не представляете, где можно отдохнуть, уложившись в имеющийся бюджет? Позвольте вам помочь!

Для начала ответьте на четыре вопроса:

1.      Как хотелось бы провести отпуск? Вам предстоит выбрать один из пяти доступных вариантов отдыха: экскурсионный, морской, горнолыжный, экзотический или спа.

2.      Когда планируете отправиться в путь?

3.      Сколько человек едет с вами?

4.      Какую максимальную сумму (на компанию) вы можете потратить?

Готово? Осталось зайти на главную страницу сайта tripmydream.com и задать параметры поиска. Система подберёт комплексные предложения (перелёт и жильё) в разных городах, соответствующих вашим пожеланиям. Устройтесь поудобнее, изучите варианты и выберите тот, который подходит наилучшим образом.

Найти самые дешёвые авиабилеты? Легко!

Мы создали удобный сервис для занятых туристов! Потратив несколько секунд на заполнение формы поиска (нужно указать город, откуда начнётся путешествие, даты, количество человек, класс обслуживания), вы получите полный список доступных рейсов и сможете приобрести билеты на любой из них. TripMyDream собирает и анализирует информацию о предложениях ведущих авиакомпаний и сайтов онлайн-бронирования, а затем показывает лучшие вам. Хорошая новость — никаких комиссий и скрытых платежей нет! Наши цены — не только самые низкие, но и самые честные.

Если вас интересуют, например, только дневные или исключительно прямые рейсы, примените фильтры и получите релевантный результат!

Планируете посетить столицу Литвы? Не сомневайтесь, что самые выгодные цены на авиабилеты в Вильнюс ждут вас на TripMyDream!

Отыскать жильё в любом уголке мира? Будет сделано!

Мы сотрудничаем с известным сайтом бронирования Booking.com, поэтому всегда готовы предложить варианты на любой вкус и кошелёк. Многие гостиницы и апартаменты допускают бесплатную отмену бронирования впоследствии, что особенно удобно для путешественников, не уверенных в положительном решении о выдаче визы.

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В разделе «Путеводители» собран максимум полезной информации о самых востребованных курортах мира. Где остановиться и куда заглянуть на ужин, что привезти родным в качестве сувенира, стоит ли полагаться на общественный транспорт, какие достопримечательности нужно обязательно посетить…Об этом и многом другом рассказали наши эксперты! Будьте уверены — с нами ваша поездка пройдёт без накладок!



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