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Покупка квартиры в ЖК «Яркий»

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

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Бизнес — 28 Декабря 2016, 19:25

Янино – это пригород Петербурга. К метро можно добраться на маршрутке или автобусе за 20 минут.
Янино – место активной застройки и жилья по доступным ценам.
Все объекты в поселке распределяются в сложившуюся инфраструктуру. Дома здесь подойдут для жизни с детьми. В поселке продолжают выстраиваться социальные объекты: детсады, школы, больницы, спортивные объекты, магазины.
Покупая жилье на http://kvadratspb.ru/novostroyki/oblast/yanino.html, вы обеспечиваете себе перспективное будущее. Районы обустраиваются таким образом, чтобы соответствовать ожиданиям гражданам.
Тут представлено жилье в категории «эконом». Это многоэтажки, и малоэтажки.
Все строения обустроены студиями и однокомнатным жильем. Однако имеются и более просторные варианты. Жилье в поселке продается активно ввиду удобной планировке. Жилплощади обычно снабжены: раздельным санузлом, балконом, большой кухней. Все дома остеклены, придворовые территории обустроены.
Янино – это чистая и экологичная местность, окруженная лесом. В этом поселке работают современные предприятия, трудоустраивающие молодых специалистов.
В ближайшем будущем в этом районе появится станция метро, что сделает поселок еще более привлекательным для проживания.
ЖК «Яркий» - один из комплексов в поселке. Чем выгодна покупка жилья здесь?
-новый район
-близость метро
-отсутствие заторов
-развитая инфраструктура
-все необходимое в пределах видимости
-легальность и безопасность.
Жилье недалеко от метро – пользуется наибольшим спросом сегодня. Метро позволяет быстро оказаться в нужной части города без ожидания в пробках. Жилье здесь ценится особо высоко. Где ветки метро еще нет, также можно присмотреть варианты. К примеру, в районе Стрельны и Красного села.
ЖК «Яркий» - это комфортный район для проживания с большой придворовой территорией. Это 6 многоэтажек по 12 этажей.
ЖК «Яркий» - это стоянка на 860 машиномест, это 2000 квадратов для магазинов.
ЖК «Яркий» - это широкое разнообразие вариантов жилья площадью 23-32 квадрата с кухнями в 10-19 квадратов.
Если вы заинтересовались покупкой квартиры в ЖК «Яркий», то специалисты агентства недвижимости «Квадрат» предлагают подойти к решению вопроса комплексно. Здесь вам оперативно подберут варианты жилья из надежной базы данных, а также проследят за прохождением сделки на всех этапах. Не медлите, агентство предлагает выгодные условия для покупателей перед праздниками!

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