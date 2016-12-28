Тенденции рынка недвижимости Санкт-Петербурга

Большой выбор планировочных решений, продуманная инфраструктура, рациональное использование пространства – вот, на что обращает внимание современный покупатель квартиры в строящихся домах. Какие еще тенденции характерны для петербургского рынка недвижимости?

Рациональные планировки

Рациональный подход к планировкам стал определяющей тенденцией последних лет на рынке недвижимости. Покупатели обращают внимание на функциональность и не хотят переплачивать за «темные углы» и слишком большие коридоры. Сокращая площадь квартир, застройщики стремятся сделать это без ущерба для комфорта. Востребованы квартиры с двумя санузлами, один из которых можно переоборудовать в гардеробную или бытовую комнату, и квартиры с балконами.

Большие кухни и европланировки

Стремление к рационализации объясняет появление большого количества проектов с европланировками. В евроквартирах кухня объединена с гостиной, а остальные комнаты используются по прямому назначению – спальни для сна, кабинет для работы. В жилых комплексах, где европланировка не заявлена, покупатели выбирают квартиры с большими кухнями. Это позволяет зонировать пространство и эффективно использовать квадратные метры.

Комфортные студии

Несмотря на то, что покупатели предпочитают рационально тратить деньги, выбирая более скромный метраж, спрос на крохотные студии падает. Это не значит, что студии совсем исчезают с квартирографии строящегося жилья. Но опыт показал, что 20-метровые квартиры малопригодны для жизни, а значит, пользуются минимальным спросом. Застройщики либо полностью отказываются от студий, как в некоторых комплексах высокобюджетного сегмента, либо делают их более просторными и комфортными для жизни.

Проекты комплексного освоения территорий

Проекты комплексного освоения территорий продолжают формировать новые границы города. Локальная застройка на окраинах с собственной инфраструктурой популярна по нескольким причинам. Во-первых, себестоимость строительства ниже, чем в точечной застройке, и девелоперы могут предложить покупателям более доступное жилье. Во-вторых, современный потребитель обращает внимание на уровень социально-бытовой инфраструктуры, а проекты комплексного освоения территорий всегда предполагают создание комфортных условий для собственников недвижимости. Один из первых районов комплексного освоения территории в Санкт-Петербурге - микрорайон Балтийская Жемчужина, представляющий квартиры комфорт и бизнес-класса.