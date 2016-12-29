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Почему стоит купить квартиру в ЖК Синема
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Бизнес — 29 Декабря 2016, 16:02
Комфортабельные новостройки недалеко от центра Санкт-Петербурга
Тем, кто хочет приобрести качественное жилье в благоустроенном месте, стоит обратить внимание на жилищный комплекс Синема, строящийся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Территория отличается хорошей экологией, развитой инфраструктурой и отсутствием проблем с транспортом. Комплекс представляет собой четыре жилых дома с квартирами класса «комфорт» и два паркинга. К моменту завершения строительства он будет максимально благоустроен – новоселов встретят детские площадки и зоны для отдыха, ограждения и тротуары.
Благополучный район и дома по современной технологии
Здания ЖК Cinema выгодно отличаются от других новостроек по ряду параметров:
Особенности нового способа строительства
Современный, но уже хорошо зарекомендовавший себя метод бесшовной отделки внешней поверхности зданий заимствован из опыта европейских стран. Каркас дома состоит их железобетонных конструкций, изготовленных с использованием немецкого оборудования. Стены здания снаружи утепляются долговечными теплоизоляционными материалами, поверх них накладывается базовая декоративная штукатурка в несколько слоев.
Благодаря отсутствию сквозных швов, достигается высокая теплоизоляция и сокращаются потери тепла, что дает существенную экономию. Изолирующий материал с хорошими акустическими способностями поглощает звук и снижает шумовую нагрузку. Дома имеют разнообразную планировку квартир, полностью отделанных европейскими материалами.
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