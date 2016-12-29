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Почему стоит купить квартиру в ЖК Синема

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 29 Декабря 2016, 16:02


ЖК СинемаНесмотря на тяжелые экономические условия, темпы жилищного строительства в Северной столице не снижаются. Покупателям предлагается множество квартир в различных районах и по разным ценам. Изучая их достоинства и недостатки, надо выбрать лучший вариант.

Комфортабельные новостройки недалеко от центра Санкт-Петербурга

Тем, кто хочет приобрести качественное жилье в благоустроенном месте, стоит обратить внимание на жилищный комплекс Синема, строящийся в Калининском районе Санкт-Петербурга. Территория отличается хорошей экологией, развитой инфраструктурой и отсутствием проблем с транспортом. Комплекс представляет собой четыре жилых дома с квартирами класса «комфорт» и два паркинга. К моменту завершения строительства он будет максимально благоустроен – новоселов встретят детские площадки и зоны для отдыха, ограждения и тротуары.

Благополучный район и дома по современной технологии

Здания ЖК Cinema выгодно отличаются от других новостроек по ряду параметров:

  • Дома возводятся по современному способу. Они строятся на основе бетонных каркасов высокого качества. При отделке фасадов используется бесшовный способ. С помощью толстого слоя утеплителя обеспечивается эффективная шумо- и теплоизоляция.
  • Благодаря панорамному остеклению балконов и лоджий сохраняется тепло внутри зданий, и выглядят они элегантно и стильно.
  • Удобное расположение ЖК Синема вблизи станции метро «Лесная» и железнодорожной станции «Пискаревская». Чтобы доехать на автомобиле до центра города, достаточно 15 минут.
  • Благоприятная экологическая обстановка в районе новостройки, большое количество парков и зеленых зон.
  • Хорошо развитая торговая и социальная инфраструктура, множество крупных магазинов и сетевых гипермаркетов поблизости.
  • Наличие детских и спортивных площадок, мест для отдыха, гостевых автостоянок.

Особенности нового способа строительства

Современный, но уже хорошо зарекомендовавший себя метод бесшовной отделки внешней поверхности зданий заимствован из опыта европейских стран. Каркас дома состоит их железобетонных конструкций, изготовленных с использованием немецкого оборудования. Стены здания снаружи утепляются долговечными теплоизоляционными материалами, поверх них накладывается базовая декоративная штукатурка в несколько слоев.

Благодаря отсутствию сквозных швов, достигается высокая теплоизоляция и сокращаются потери тепла, что дает существенную экономию. Изолирующий материал с хорошими акустическими способностями поглощает звук и снижает шумовую нагрузку. Дома имеют разнообразную планировку квартир, полностью отделанных европейскими материалами.



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