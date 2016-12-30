30декабря 2016
пятница
|
Выбор женской одежды большого размера
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 30 Декабря 2016, 23:09
Полнота не предполагает отказ от яркой одежды по фигуре. Сейчас в продаже имеется масса вариантов, которые позволят скорректировать стиль. И с размером больше установленного модельерами, можно выглядеть хорошо.
Особенности покупки одежды большого размера.
-Не нужно избегать магазинов, если размерная сетка ограничивается в пределах 46-48. Тут вы сможете набраться идей, которые не сложно будет согласовать со своим стилем. Оттенки материалов, оригинальные украшения – все это присутствует в любом наряде.
-При покупке одежды для полной фигуры silver-string.ru, необходимо акцентировать внимание на качестве материала. Как правило, это касается вечерних нарядов, как и повседневная одежда также должна быть идеальной. На материалах не должно быть катышков и затяжек. Обратите внимание на швы. Не должно быть никаких складок, которые не являются частью дизайна. Акцентируйте внимание на качестве покроя. Швов не должно быть видно.
-Одежду не стоит выбирать по размеру, отмеченному на бирке. Одежду нужно мерять. Платье будет хорошо сидеть в одном месте, но будет болтаться в другом. Все зависит от параметров фигуры. Только примеряв одежду, вы сможете понять, как будут смотреться разные декоративные элементы на вас.
-Выберете среди представленных марок ту, которая выпускает подходящую для вас одежду. Марка может быть и не одна, однако в следующий раз вы будете знать, какой магазин посетить, чтобы найти себе обновки. Женщинам с полной фигурой поход за покупками также приносит удовольствие, все, что нужно – это знать нужные места.
-Идеальное решение – заказать пошив одежды. В этом случае вам не придется сомневаться, что одежда вам не пойдет. Заказав одежду на заказ в специализированном ателье, можете не сомневаться, что швея учтет все ваши предпочтения.
Если покупка одежды на каждый день не представляет трудности, то приобретение вечернего наряда многих ставит в тупик. Можно ли купить что-то подходящее, если фигура далека от идеала. Естественно можно. Женщина с полной фигурой в хорошем одежде точно привлечет внимание окружающих на празднике. Что же можно выбрать? Первое. Одежда не должна вас ограничивать. Вам должно быть удобно ходить и танцевать. Идеальный выбор – одежда, которая не стесняет движений. Однако необходимо провести и работу над собой, избавиться от страхов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -1 +1
утром -1 +1 днем 0 +2
Котировки
Партнеры