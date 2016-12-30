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Аренда персонала
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 30 Декабря 2016, 23:14
Аренда персонала – это сервис, который предоставляется на законных основаниях для расширения штата, не нанимая сотрудников официально. Это позволяет не перегружать кадровый отдел дополнительными заботами.
Сервис по аренде сотрудников отдельными предприятиями включает выполнение определенных контрактных отношений. Многие компании сегодня берут на себя всю работу с документами, вам остается лишь наладить рабочий процесс.
Список предоставляемых услуг:
-поиск сотрудников для складов, интернет-компаний
-аренда сотрудников для промо-акций
-аутстаффинг.
Предоставление сотрудников в аренду – это процедура передачи бухгалтерского обслуживания сотрудников предприятия. Агентство по предоставлению персонала с квалифицированными и опытными специалистами будут вести всю бухгалтерию при сдаче людей в аренду. Аутстаффинг – это возможность упразднить отдел кадров, передача кадровых документов и работа с персоналом (определение выплат, налоги).
Аутстаффинг – это выбор сотрудников нанимателем, на официальном уровне его нанимают в компанию, которая предоставит вам услуги.
В случае аутсорсинга - сотрудники в аренду будут подбираться из базы данных, персонал выберут по отмеченным требованиям и подготовят нужные документы для законной регистрации работника. Все, что вам нужно, отлаживать рабочий процесс.
Достоинства арендованных сотрудников. Аренда персонала позволяет решить многие кадровые проблемы:
-нанимателю не придется тратить время на поиск людей, так как ему будет предложен список из квалифицированных специалистов в соответствии с его требованиями.
-нанимателя избавляют от траты времени на оформление бумаг, связанных с приемом персонала
-компания-аутсорсер в сжатые сроки предоставит людей на склад, стройку, если вам будет не хватать людей
-в случае разногласий, все проблемы решит компания аутсорсер. Кроме того, компания заменит сотрудника в случае необходимости.
Каких сотрудников можно арендовать?
Прежде всего это грузчики, уборщики, водители, экспедиторы, официанты, хостес и тайные покупатели.
Часто к аренде обращаются для того, чтобы сэкономить на налоговых выплатах. Аренда сотрудников будет интересна тем, кому требуются люди для выполнения сезонных работ.
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