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Освещение в офисе
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 31 Декабря 2016, 02:20
Неотъемлемой частью любого офиса является освещение. Работа в офисе предполагает быстрое утомление зрения, если освещение на рабочем месте не организовано должным образом. Это также становится причиной снижения работоспособности персонала. Выбор правильного освещения позволяет избежать этой трудности.
Чтобы настроить персонал на рабочий лад, необходима не только техника, мебель, но также и хорошее осветительное оборудование. Оно должно быть установлено так, чтобы служащие чувствовали себя удобно на своем рабочем месте.
Типы освещения.
Осветительное оборудование в офисе бывает:
-растровым
-галогенным
-светодиодным.
Растровое освещение. Это светильники, которые равномерно освещают поверхность, без бликов. Размещать их можно в комнатах любого размера. От типа светильника зависит оснащение белой либо зеркальной решеткой. Эти параметры отражаются на особенностях освещения. Приборы с зеркальной решеткой пользуются наибольшим спросом и доступны. Такие светильники можно размещать на разных типах потолков, кроме того, установка их не представляет сложности.
Галогенное освещение. Эти светильники применяют там, где нужно осветить определенные зоны, а не все помещение.
В офисе лучше всего использовать светодиоды. Они размещаются в узком пространстве. При помощи них можно регулировать поток света.
Плюсы и минусы офисного освещения.
Главный плюс растрового освещения – это использование люминесцентных источников освещения. Они отличаются экономичностью и безопасностью. А это важно для общественных помещений. Среди минусов можно назвать – шум и мигание. Галогенное освещение гарантирует ровное освещение помещения, также отличается практичностью и небольшими размерами. Галогенновые лампы долговечны, а их световая отдача в разы больше, чем у ламп накаливания. Главные плюсы светодиодов – высокоэффективность и оригинальный внешний вид. Они имеют не только практичное, но и декоративное значение. Отличаются широким разнообразием моделей. Как правило, в офисе выделяется не сколько зон для освещения:
Рабочая
Переговорная
Зона отдыха.
Освещение на этих участках крайне необходимо ввиду разных задач сотрудников. Освещение в офисе должно быть разным в тех местах, где зоны зрительно отделены друг от друга
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