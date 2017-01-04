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«Истрапродукт» — лидер в производстве куриных полуфабрикатов
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 4 Января 2017, 16:01
Главные преимущества компании:
-это доступные цены. Ценовая политика компании очень гибкая. Компания работает по системе рассроченных платежей.
-качественность товара. Вся продукция компания соответствует нормам ГОСТ. Вся продукция доставляется в авто с рефрижираторами.
-широкая география доставки. Компания работает со многими компаниями по всей стране ввиду налаженности контактов с транспортными организациями. Все водители оформляют медкнижки. Возможно доставка на любой адрес, однако все условия оговариваются заранее.
-своевременная доставка.
Компания работает на рынке с 2003 года и известна как надежный поставщик. В штате «Истрапродукт» работает команда профессионалов с большим опытом работы в области поставок мясных продуктов.
«Истрапродукт» старается разнообразить работу с клиентами новыми сервисами, часто организуют акции и совершенствует логистическую систему. Поэтому расценки на продукцию всегда держатся на одном уровне.
У многих имя компании давно ассоциируется с высоким качеством продукции, разнообразным ассортиментом, возможностью заказать любой объем продукции. Компания всегда доставляет оговоренную продукцию в срок, что отличает ее от конкурентов.
«Истрапродукт» - это поставщик, которому можно доверять. купить оптом мясо кур – значит приобрести товар, требовательный к условиям хранения. Вся выставленная на продажу продукция компании соответствует нормам ГОСТ.
Сотрудничество с поставщиком куриных полуфабрикатов гарантирует вам только свежее и качественное мясо.
«Истрапродукт» работает на клиентов. Компания дорожит каждым покупателем и готова работать со всеми на индивидуальных условиях. Филе грудки, окорочка, тушки, крылья – все это можно купить по выгодной цене.
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