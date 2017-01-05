Какие матрасы выгоднее продавать?

Если вы решили построить бизнес на продаже матрасов, следует правильно выбрать ассортимент. Каталог изделий, предлагаемый, к примеру, компанией Граф Матрас, огромен. Вам необязательно закупать абсолютно все модели – главное, правильно проанализировать рынок и выбрать наиболее «ходовые» варианты. Сделать это несложно, зная предпочтения целевой аудитории.

Матрасы «Боннель»

Это изделия, известные покупателям еще с советского времени. В основе такого матраса лежит блок зависимых пружин. Главное преимущество модели – низкая цена, ведь подобные изделия сегодня считаются наиболее дешевыми. Именно их покупают на дачу, в гостевые домики, а также выбирают клиенты с ограниченным бюджетом.

Матрасы с независимыми пружинными блоками

Это следующее поколение изделий, которое сегодня пользуются наиболее высоким спросом. Основа состоит из блока с независимыми пружинами. Каждая из них упакована в отдельный мешочек. При нажатии на пружину прогибается лишь она одна, но не соседняя. На таких матрасах удобно спать вдвоем – движения одного человека не мешают другому. Оптимальное соотношение качества и цены.

Беспружинные матрасы

Обычно такие изделия состоят из нескольких слоев материалов разной степени жесткости. К примеру, широко используется латекс, кокосовая койра. Стоят подобные матрасы дороже пружинных, но и служат дольше, а потому пользуются высоким спросом у покупателей.

Новые технологии

Не стоит забывать о передовых разработках. К примеру, технология Memoryfoam, которая ранее применялась в космонавтике, сегодня активно используется в производстве матрасов. Результат – модели «с памятью». Они запоминают очертания человеческого тела, обеспечивая максимальный комфорт для человека.