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Какие матрасы выгоднее продавать?
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 5 Января 2017, 20:52
Если вы решили построить бизнес на продаже матрасов, следует правильно выбрать ассортимент. Каталог изделий, предлагаемый, к примеру, компанией Граф Матрас, огромен. Вам необязательно закупать абсолютно все модели – главное, правильно проанализировать рынок и выбрать наиболее «ходовые» варианты. Сделать это несложно, зная предпочтения целевой аудитории.
Матрасы «Боннель»
Это изделия, известные покупателям еще с советского времени. В основе такого матраса лежит блок зависимых пружин. Главное преимущество модели – низкая цена, ведь подобные изделия сегодня считаются наиболее дешевыми. Именно их покупают на дачу, в гостевые домики, а также выбирают клиенты с ограниченным бюджетом.
Матрасы с независимыми пружинными блоками
Это следующее поколение изделий, которое сегодня пользуются наиболее высоким спросом. Основа состоит из блока с независимыми пружинами. Каждая из них упакована в отдельный мешочек. При нажатии на пружину прогибается лишь она одна, но не соседняя. На таких матрасах удобно спать вдвоем – движения одного человека не мешают другому. Оптимальное соотношение качества и цены.
Беспружинные матрасы
Обычно такие изделия состоят из нескольких слоев материалов разной степени жесткости. К примеру, широко используется латекс, кокосовая койра. Стоят подобные матрасы дороже пружинных, но и служат дольше, а потому пользуются высоким спросом у покупателей.
Новые технологии
Не стоит забывать о передовых разработках. К примеру, технология Memoryfoam, которая ранее применялась в космонавтике, сегодня активно используется в производстве матрасов. Результат – модели «с памятью». Они запоминают очертания человеческого тела, обеспечивая максимальный комфорт для человека.
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