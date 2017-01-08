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Советы по написанию жалоб

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Бизнес — 8 Января 2017, 18:54

Жалобы часто используются для манипуляций общественным мнением. Но и для их написания требуются особые навыки.
Жалоба – это возможность получить желаемое. То есть то, что способствует достижению цели.
Перед написанием такого обращения не стоит забывать, что у всякого решения есть последствия. Если жалоба – это то, без чего можно обойтись, то используйте другие варианты.
К примеру, угроза написать жалобу Люберецкий район иногда имеет большее воздействие, чем ее подготовка. Это важно для тех заведений, где используют жалобную книгу. Администраторы уделяют пристальное внимание этой книге. Если в книге появится жалоба, то в случае проверки, у этого учреждения возникнут проблемы. То есть подобные обращения позволяют манипулировать сознанием, задолго до написания.
Особенности написания жалоб. Стоит помнить, что от стиля написания обращения будет зависеть оказываемый ею эффект. Если обращение написано плохо, то может и не сыграть на руку.
На что стоит акцентировать внимание?
Стиль обращения. Только официально-деловой, для которого присущи свои особенности.
Безэмоциональность. Взявшись за написание жалобы, не забудьте, что самое главное – никаких эмоций. Только холодная конкретика. Ни в коем случае не используйте в тексте свои эмоции –это только испортит все начинания. На практике эмоции лишь навредят делу. Ситуация может разыграться не в вашу пользу. Поэтому в жалобе говорите только по делу.
Факты. Чем больше вы приведете фактов, тем более эффективным будет ваше обращение. Постарайтесь избежать лишних слов, это только вызовет раздражение у того, кто изучает жалобы. Все приведенные доводы должны быть объективными. Постарайтесь сделать все аргументы весомыми. Просто используйте нужные аргументы в необходимом русле. Объем. Обращение должно быть написано емко. Все факты преподносите в сжатом виде. Однако и короткое обращение не произведет нужного эффекта. Найдите золотую середину.
Определите условия. В любом обращении должны быть выставлены условия. Если это даже не ваш случай, то универсальной будет фраза – «Прошу принять меры».
Ссылочность. Решение по вашему обращению будет принимать определенный человек. Однако выводы будут приняты после рассмотрения определенных нормативов. Коллективное обращение. Чем больше людей примет участие в составлении жалобы, тем большее внимание она привлечет.

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