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января 2017
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Аренда теплохода на свадьбу – Что? Где? Почем? Как?

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Бизнес — 8 Января 2017, 19:39

Наша статья окажется полезной тем, кто мечтает о свадьбе и в ближайшем будущем планирует заниматься основными вопросами ее подготовки. Прежде чем остановиться на одном из вариантов, необходимо рассмотреть все имеющиеся, сделать сравнительный анализ, сопоставить с материальными возможностями семьи и найти правильные ответы на четыре ключевых вопроса: «Что, где, почем и как» в отношении услуги «аренда теплохода на свадьбу».

Какие теплоходы предлагают на свадьбу в столице?

В Москве судоходные компании располагают достаточным количеством плавсредств. Поэтому недостатка в их выборе вы не ощутите. Можно даже не сомневаться, что любой вкус заказчика будет удовлетворен.

Вот основные характеристики теплоходов на свадьбу:

  • вместимостью до 700 пассажиров;
  • с современным, классическим или ретро корпусом;
  • от «эконома» до класса «супер люкс»;
  • с каютами или без них.

С какими компаниями лучше сотрудничать?

Прежде всего, с надежными и проверенными. Достаточно прочитать отзывы клиентов в сети, и все сразу становится ясно. Высокий процент позитивных высказываний, естественно, окажется у порядочной компании. Такие организации имеют постоянный офис, штат специалистов и официально зарегистрированы в соответствующих службах. Надежные компании должны заключить с заказчиком официальный договор и представить основные документы.

По своему желанию вы можете договориться с руководством компании относительно экскурсии на понравившиеся плавсредства. Только для этого заранее уточните время их стоянки.

Во сколько обойдется организация свадьбы на теплоходе?

Свадебное торжество считается одним из самых дорогих событий в жизни семьи, и это утверждение объясняется участием в нем многих людей. От их слаженности действий зависит качественная организация мероприятия. Декораторы, ведущий, официанты, артисты и другие помощники на свадьбе просто необходимы, в отличие от дня рождения, где можно обойтись без украшений комнаты или услуги тамады, например. В зависимости от этого, средняя цена договора колеблется от 100 до 150 тыс. рублей.

Экономия на аренде реальна?

Такая возможность существует, и не замечает ее тот, кто не нуждается в деньгах. Вот несколько советов, которые помогут сэкономить в данной ситуации:

  1. Арендуйте теплоход у собственника. Он с удовольствием скинет процент клиенту, дабы привлечь внимание других, и если это прямая продажа рейса. Собственник плавучего средства ничего не теряет, потому что этот процент чаще получает агент.
  2. Если вы забронируете теплоход заранее, то получите стандартную скидочную акцию.
  3. Для многих плавсредств предусмотрен двойной ценник. Например, стоимость их аренды самая высокая в пятницу и субботу. В остальные дни недели можно воспользоваться такой услугой намного дешевле.


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