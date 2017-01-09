Проект Вилингстор представляет собой эффективную онлайн-платформу для продвижения или же презентации вашего бизнеса. С помощью этого веб-ресурса каждый предприниматель сможет расширить собственное присутствие в сети, создавая блог или же промо-профиль на VilingStore. Интересная информация и качественные посты о ваших товарах, а также услугах способны возбудить в потенциальных пользователях желание их приобретения. На сегодняшний день данный портал насчитывает более пяти миллионов пользователей по всему земному шару. Только в течении месяца его посещает более полутора миллионов уникальных юзеров.

Вся приведенная выше статистика показывает, насколько продуктивным и выгодным может стать рекламирование товаров на Вилингстор. Пользователи данного онлайн-ресурса ищут здесь товары и информацию, поэтому они легко могут стать вашими клиентами. Кроме этого они пишут отзывы и рассказывают о них собственным друзьям. Заинтересованные в покупках, они создают посты, ищут новинки или же аналитические обзоры. Только в течении месяца система данного ресурса фиксирует более восьми с половиной млн. просмотров различных страниц. Это огромная цифра, свидетельствующая о том, насколько большой является аудитория данного портала.

Промо-профиль, созданный на VilingStore является наиболее эффективным способом продвижения любых товаров или же сервисов. Здесь же можно устроить эффективную презентацию с самыми интересными и яркими фактами о ваших товарах, а также идеях. Можно загрузить качественные снимки или же видео, разместить продающие статьи, созданные креативными копирайтерами данного веб-ресурса. Благодаря таким преимуществам каждый предприниматель сможет презентовать свою компанию наиболее эффективно.

Структура самого портала составлена таким образом, что способствует СЕО-продвижению профиля пользователя. Она также позволяет добиться ТОП выдачи. Кроме этого владельцы профилей в этой системе могут пользоваться постоянным PR-ом, а также удобной формой подачи информации. Благодаря высокоточной СЕО-оптимизации, проведенной специалистами ресурса, можно добиться стабильных результатов в поисковой выдаче на протяжении долгого времени. Каталог является редким ресурсом, на страницах которого можно найти любой товар, информацию или же рекламу.

Пользователь Вилингстор получает постоянный доступ к наиболее качественному контенту, а онлайн-магазины смогут презентовать здесь свои товары свежо и креативно. Сравнить этот веб-ресурс можно с интерактивным торговым центром. Он помогает собрать в одно виртуальное пространство охотников за свежими новостями, продавцов или же покупателей. При этом сервисы каталога предлагаются пользователям абсолютно ненавязчиво. Вся информация, товары или же услуги здесь грамотно распределены по соответствующим категориям. Поэтому если вас не устроит один раздел, посвященный, например,

, можете легко перейти в другой.