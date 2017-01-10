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Строительство дома: применение теплоблоков, их плюсы и минусы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 10 Января 2017, 07:52
В последние годы многие предпочитают строить собственный, пусть и небольшой дом по индивидуальному проекту, а не гнаться за покупкой квартиры в престижном районе. Как выглядит жилье мечты? Уютное, комфортабельное, с комнатами для каждого члена семьи, оборудованное всеми необходимыми коммуникациями и недорогое в содержании! Современные компании-подрядчики активно предлагают доступное по цене и быстрое строительство из теплоблоков, а также из других современных материалов – бруса (модульные канадские технологии), пено- и газобетона. По сравнению с традиционным кирпичом и камнем это достаточно выгодно.
Теплоблоки – что это такое?
Теплоблок, или полиблок состоит из множества слоев. Он имеет:
Для соединения слоев между собой использую стержни из прочного базальта.
Габариты теплоблоков бывают различными, однако возводить такие стены получается намного проще и быстрее, чем из стандартного кирпича. Отдельные элементы можно распиливать пополам, что облегчает кладку.
Плюсы и минусы материала
Казалось бы, выгода от применения теплоблоков налицо:
Если впридачу к этому подрядчик обещает, что будет смета бесплатно, построить надежный, теплый дом получается по карману даже людям со средним доходом.
К минусам полиблоков можно отнести:
Материал хорошего качества имеет идеальные геометрические размеры, удобен в кладке. Низкопробные блоки различаются по размеру и требуют подгонки, на которую придется потратить немало времени и сил.
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