Строительство дома: применение теплоблоков, их плюсы и минусы

В последние годы многие предпочитают строить собственный, пусть и небольшой дом по индивидуальному проекту, а не гнаться за покупкой квартиры в престижном районе. Как выглядит жилье мечты? Уютное, комфортабельное, с комнатами для каждого члена семьи, оборудованное всеми необходимыми коммуникациями и недорогое в содержании! Современные компании-подрядчики активно предлагают доступное по цене и быстрое строительство из теплоблоков, а также из других современных материалов – бруса (модульные канадские технологии), пено- и газобетона. По сравнению с традиционным кирпичом и камнем это достаточно выгодно.

Теплоблоки – что это такое?

Теплоблок, или полиблок состоит из множества слоев. Он имеет:

керамзитовую основу;

прослойку из утеплителя, стойкую к воздействию влаги;

наружный слой, или облицовку.

Для соединения слоев между собой использую стержни из прочного базальта.

Габариты теплоблоков бывают различными, однако возводить такие стены получается намного проще и быстрее, чем из стандартного кирпича. Отдельные элементы можно распиливать пополам, что облегчает кладку.

Плюсы и минусы материала

Казалось бы, выгода от применения теплоблоков налицо:

ускоренное возведение конструкции;

отсутствие необходимости в дополнительной защите стен дома от влаги и утеплении;

способность удерживать тепло внутри помещений;

более чем доступная стоимость;

небольшой вес, снижающий несущую нагрузку;

широкий ассортимент (пенополистирольные, с бетонным слоем, для оконных и дверных проемов и т.д.).

Если впридачу к этому подрядчик обещает, что будет смета бесплатно, построить надежный, теплый дом получается по карману даже людям со средним доходом.

К минусам полиблоков можно отнести:

их громоздкость, создающая определенные неудобства (выгонка второго этажа в две руки будет невозможна, ведь огромные блоки придется поднимать верх; зато бригадный подряд справится с такой работой на ура);

необходимость тщательной заделки стыков, поскольку они проходят сквозь всю стену;

ограничение в этажности – максимум три уровня (этажа). Для тех, кто хочет жить как можно выше, придется возводить каркас из железобетона.

Материал хорошего качества имеет идеальные геометрические размеры, удобен в кладке. Низкопробные блоки различаются по размеру и требуют подгонки, на которую придется потратить немало времени и сил.