Покупка туалетной воды

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Бизнес — 10 Января 2017, 13:01
Парфюмы с уверенностью можно назвать самым великим изобретением.
Неважно насколько умен человек, если он плохо пахнет, то с ним никто не захочет общаться. Запахи, также как и вкусы надолго сохраняются в памяти. Проще запомнить аромат, который использует человек, чем его самого.
Как сделать правильный выбор?
Перед тем, как купить парфюм, выберете подходящий аромат. Кому-то по душе жасмин и фиалки, кто-то в восторге от цитрусовых. Сегодня выпускается большое количество ароматов – и цветочных, и фруктовых, и восточных. Какой из них передаст ваше настроение?
Получите полноценную консультацию от продавца. Вам предложат несколько ароматов на выбор. Выберете то, что больше всего нравится. Духи распылите на тестер. Выждете некоторое время. Сразу лучше не вдыхать более трех ароматов.
После того, как выберете духи на parfums.ua, испробуйте их на коже. Нанесите их на запястье и подождите несколько минут. Тогда вы почувствуете верхние нотки. Потом нужно походить некоторое время. Вдохнув аромат armand basi после этого, вы сможете почувствовать насыщенный запах. Завершающая нотка проявится через несколько часов.
Определитесь, насколько комфортно вам с этим ароматом. Если вас все устраивает, то смело покупайте этот парфюм.
Наносить парфюм нужно правильно. Оптимальнее всего наносить ароматы на шею, грудь, запястья. Духи наносить в незначительном количестве. Волосам также понравятся ароматные композиции.
Прислушивайтесь к мнению окружающих, избегайте восточных ароматов. Лучше всего сохранят ароматы шерсть и бархат, хуже – синтетика и шелк. На шелковых изделиях даже останутся пятна.
Сохраняйте флакончики с парфюмами в шкафу. Парфюмы могут не выдержать колебаний температур и света, в темном месте они простоят до 5 лет.
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