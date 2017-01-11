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Консультация гинеколога в «Скандинавском центре здоровья»
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Бизнес — 11 Января 2017, 13:07
Грамотные врачи-гинекологи Центра проведут весь спектр необходимых обследований, который позволит выявить любую патологию половой системы у женщин на самой ранней стадии.
Специалисты помогут вам в решении любой, даже самой деликатной проблемы. Наша главная задача - защитить хрупкое женское здоровье и вернуть в вашу жизнь легкость, радость и гармонию.
С чем можно обратиться в Скандинавский центр здоровья?
С проблемами, которые вызывает та или иная гинекологическая патология, порой очень сложно обратиться к специалисту. Однако следует помнить, что самолечение в большинстве случаев приводит к резкому и порой необратимому ухудшению состояния. Наши врачи сделают все необходимое для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в наших стенах.
В отделении гинекологии мы поможем в решении следующих проблем:
1. Воспалительные заболевания женских половых органов любой этиологии (вирусные, бактериальные).
2. Невоспалительные заболевания эндометрия (эндометриоз).
3. Гормональные нарушения, которые влекут за собой изменения в работе органов половой сферы.
4. Нарушения менструального цикла любого генеза.
5. Новообразования доброкачественной природы: миома матки, кисты яичников и другие.
6. Заболевания шейки матки (эрозия, цервицит и др.).
7. Воспалительные процессы придатков матки (маточных труб и яичников).
8. Воспалительные заболевания любого генеза.
В отделении гинекологии также выполняются различные виды оперативных вмешательств: лапароскопия, гистероскопия и другие.
Специалисты проводят пациенткам консультации:
• с профилактической целью и любой патологией женской половой сферы;
• по поводу правильного подбора наилучшего метода контрацепции;
• по поводу всех необходимых обследований и консультаций, без которых нельзя обойтись перед планированием рождения новой жизни.
Преимущества «Скандинавского центра здоровья»
Врачи-гинекологи имеют высокую квалификацию знания и богатый опыт в лечении различных патологий. Современное оборудование позволяет провести все необходимые диагностические манипуляции и оперативные вмешательства быстро и качественно.
Назначение своевременной и эффективной терапии является основой выздоровления. Мы стараемся подобрать такую схему лечения, при которой количество побочных эффектов будет сведено к минимуму, а болезнь будет полностью побеждена.
Не позволяйте недугам диктовать правила!
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