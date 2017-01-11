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Консультация гинеколога в «Скандинавском центре здоровья»

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Бизнес — 11 Января 2017, 13:07

Грамотные врачи-гинекологи Центра проведут весь спектр необходимых обследований, который позволит выявить любую патологию половой системы у женщин на самой ранней стадии.

Специалисты помогут вам в решении любой, даже самой деликатной проблемы. Наша главная задача - защитить хрупкое женское здоровье и вернуть в вашу жизнь легкость, радость и гармонию.

С чем можно обратиться в Скандинавский центр здоровья?

С проблемами, которые вызывает та или иная гинекологическая патология, порой очень сложно обратиться к специалисту. Однако следует помнить, что самолечение в большинстве случаев приводит к резкому и порой необратимому ухудшению состояния. Наши врачи сделают все необходимое для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно в наших стенах.

В отделении гинекологии мы поможем в решении следующих проблем:

1. Воспалительные заболевания женских половых органов любой этиологии (вирусные, бактериальные).

2. Невоспалительные заболевания эндометрия (эндометриоз).

3. Гормональные нарушения, которые влекут за собой изменения в работе органов половой сферы.

4. Нарушения менструального цикла любого генеза.

5. Новообразования доброкачественной природы: миома матки, кисты яичников и другие.

6. Заболевания шейки матки (эрозия, цервицит и др.).

7. Воспалительные процессы придатков матки (маточных труб и яичников).

8. Воспалительные заболевания любого генеза.

В отделении гинекологии также выполняются различные виды оперативных вмешательств: лапароскопия, гистероскопия и другие.

Специалисты проводят пациенткам консультации:

• с профилактической целью и любой патологией женской половой сферы;

• по поводу правильного подбора наилучшего метода контрацепции;

• по поводу всех необходимых обследований и консультаций, без которых нельзя обойтись перед планированием рождения новой жизни.

Преимущества «Скандинавского центра здоровья»

Врачи-гинекологи имеют высокую квалификацию знания и богатый опыт в лечении различных патологий. Современное оборудование позволяет провести все необходимые диагностические манипуляции и оперативные вмешательства быстро и качественно.

Назначение своевременной и эффективной терапии является основой выздоровления. Мы стараемся подобрать такую схему лечения, при которой количество побочных эффектов будет сведено к минимуму, а болезнь будет полностью побеждена.

Не позволяйте недугам диктовать правила!



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