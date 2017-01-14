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Вскрытие дверных замков
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Бизнес — 14 Января 2017, 02:01
Замок. Это привычная всем вещь. Нет ничего сложного в том, чтобы вставить ключ в скважину и открыть дверь. Однако ключ может стать настоящей проблемой, когда ломается. Многие приходят в неистовство, когда начинают выдергивать ключ. И все проблемы появляются из-за такого небольшого элемента. Несмотря на серьезность проблемы, решение можно найти всегда.
Вскрывать замки можно по разным причинам – в случае потери или поломки замка. Кроме того, сегодня изготавливается большое множество замков, как навесных, так и электронных. По способу работы замки бывают:
-механические
-электронные.
По типу запирающего механизма делятся на:
-сувальдные
-смартлоки
-цилиндровые.
У всех замков есть скрытый механизм. Чем он проще, тем легче будет открыть замок своими силами. Накладные замки легко сбиваются ломом, механические можно вскрыть при помощи отмычки. Однако более современные варианты замков окажутся не по плечу обычному обывателю. А все потому, что выбирать отмычку наугад – не самый лучший вариант. Не зная, как устроено устройство, придется потратить на него много времени. В результате придется платить деньги за устранений последствий своей работы.
Чтобы не тратится, можно сразу обратится к специалистам. Сотрудник специальной службы произведет вскрытие замков в городе Мытищи на месте, проанализирует ситуацию и начнет решать проблему. Какой бы сложности ни был звонок, специалист обладает всеми необходимыми навыками и при себе имеет нужный инструмент, что ускоряет процесс устранения проблемы. В результате, все работы обойдутся вам значительно дешевле, чем вы бы делали самостоятельно.
Несколько рекомендаций, как предотвратить проблемы с замками:
-лучше не оставлять ключи в замке -обращайте внимание на материалы, из которых сделан замок, длительности службы изделия.
-ключи-дубликаты должны иметь четкие линии
-не смазывайте подряд все замки. Это отрицательно скажется на изделиях с тайным механизмом, в короткие сроки он просто разрушится. Заменяя старый замок на новый, проверяйте, насколько хорошо он работает. Это легко сделать: когда дверь открыта покрутить ключ в замке. Ключ должен вращаться легко. Дверное полотно не должно колебаться при закрытом замке.
Вскрытие замков специалистами решит многие ваши проблемы и позволит вам чувствовать себя в свое доме защищенными.
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