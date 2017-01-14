Особенности гостиных сегодня

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Бизнес — 14 Января 2017, 23:19
Гостиная по праву считается центральным местом в доме – здесь обычно принимают гостей, собираются всей семьей. Это место, которое обращает на себя внимание. Оно также отражает возможности владельцев.
При составлении проекта специалисты предложат вам различные варианты в зависимости от ваших вкусов, но нужно понять, какой вы представляете эту комнату. Это может быть зона для просмотра фильмов либо уютная комната для всей семьи.
Если вы выбрали последнее, то самым важным моментом является определение расположения мебели mebeloptom.com, диванов и кресел.
Если же вы решили в комнате медиацентр, то расположение домашнего кинотеатра будет задавать планировку. Техника должна быть расположена так, чтобы не помешать другой мебели.
Обычно эти способы объединяются, так как не у всех есть возможность отдать под такую технику отдельное пространство. Еще потому, что в вечернее время все собираются именно возле ТВ. Грамотно подобрав мебель и освещение, можно комнату задействовать и как кинозал, и как место для танцев.
Гостиная служит местом для отдыха. Это определяет выбор мебели, которая должна быть удобной и конструктивной. Если не любите сидеть, то креслу не помешает откидная спинка. Если любите смотреть ТВ и есть, то не лишним будет туалетный столик. Ввиду широкого ассортимента мебели в магазинах, выбрать подходящий вариант будет не сложно.
Давно уже не используется принцип объединения кухни и гостиной. Многие выбирают отдельные помещения, чтобы не портить вид грязной посудой.
Если вам все-таки хочется так сделать, то между помещения должна быть перегородка.
Характерная черта гостиной – все пытаются привнести в нее некую уникальность. Часто задействуют дизайнерские предметы, использование которых не всегда удобно. Однако они делают помещение эксклюзивным. У них должно быть свое место в гостиной, тогда дизайнерские вещи сделают правильные акценты.
Для отдыха всей семьей подойдет практичная и удобная мебель. Многие сегодня выбирают в гостиную чил-аут.
Камин обязательно станет центральным элементом в помещении, вокруг него соберется мягкая мебель.
Если в помещении есть оригинальная деталь, то стоит обратить на нее внимание. Мебель разместите в районе окна, а панораму из окна сделайте главным декоративным элементом.
Грамотно разместите источники света. Свет позволяет сделать акцент на те или иные зоны – к примеру, к нише с инсталляцией.
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