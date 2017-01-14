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Диваны типа «классика»
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Бизнес — 14 Января 2017, 23:29
Организация стильного пространства в комнате – непростой вопрос, требующий подробного разбора. Невзирая на креативность интерьеров сегодня, классика все по-прежнему актуальна. От выбор мебели зависит настрой в помещении. Нужно сделать акцент на классических диванах, которые сегодня изготавливаются в разных вариантах. Чтобы мебель не создавала диссонанс в помещении, необходимо обратить внимание на следующие советы.
Классика – это понятие, относящееся к 15 веку во Франции. В то время респектабельные варианты были заменены на лаконичные. Классический стиль полностью сформировался к периоду правления Людовика 16, и до сегодня не утратил своего очарования.
Покупая классический диван-кровать в интернет-магазине диванов, не забывайте, что он должен отличаться:
-наличием небольшого количества декора
-присутствием прямых линий и геометрических форм
-для обивки часто используется текстиль или натуральная кожа.
Это все характерные черты мебели в классическом стиле. Современная мебель обладает таким качеством, как трансформация в удобное место для сна. Современные диваны в классическом стиле – это возможность сформировать гармоничное пространство в помещении, сделать его более комфортным. К покупке этой мебели нужно отнестись ответственно – выбрать правильный цвет, внешний вид.
По внешнему виду диваны условно разделяются на такие группы:
-Прямые. Характерная черта лаконичность, дополнит любую обстановку. Это самый универсальный диван. Прямые диваны позволяют организовать дополнительное спальное место.
-Островные. Удобная и оригинальная модель.
Позволит украсить гостиную в вашем доме. Располагать мебель лучше в центре помещения. Грамотно выбрав мебель, вы сделаете интерьер более эксклюзивным. Диван может иметь ножки, а фасад может быть отделан текстилем.
Покупая дивана в классическом стиле, акцентируйте внимание не только на форме, но и на типе, оттенке ткани. Для обивки выбирается достаточно разнообразный текстиль. Это и однотонные варианты, и различные рисунки на обивке. Часто встречаются диваны из кожи, которые прекрасно будут смотреться в классическом интерьере.
Какой бы вариант дивана вы не выбрали, если их оттенок не будет сочетаться с обстановкой, то окружающие вещи будут выглядеть нелепо.
Помните, что белый диван зрительно расширит пространство и сделает его более свободным. Можно использовать яркие подушки, что сделает обстановку более стильной.
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