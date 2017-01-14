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Ремонт в доме
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Января 2017, 23:44
Следуя этим правилам, можно сделать хороший ремонт в доме.
Перед тем, как приступить к работе, нужно понять, какого результата вы ожидаете, для этого потребуется распланировать все шаги.
Вообще плана должно быть два. Первый это определение круга задач, что ремонтируете и какой результат ожидаете.
Второй – смета, исходя из тех средств, которые вы потратите. В плане обязательно нужно учесть участие специалистов, а также какие работы вы сделаете сами.
Помните, если не уверены, что сможете сделать все сами, то обратитесь к специалистам.
Для того, чтобы понять, во сколько вам обойдется ремонт, посетите интернет магазины и магазины строительных товаров. Перед этим измеряйте стены, полы, чтобы знать, сколько потребуется стройматериалов.
Помните, что нужно будет платить и за доставку материалов.
Вы сэкономите, если купите все в одном специализированном магазине. Ремонт лучше начинать осенью или зимой, когда в магазинах скидки.
Если вы обратились к бригаде строителей, то вам просчитают и дизайн, и проект. Кроме того, вам доставят строительные материалы.
Строительные компании заранее определяют график работ и готовят контракт.
Контракт – это гарантия компании в случае обнаружения недостатков оперативно их устранить. Без такого контракта, вы не сможете ничего доказать.
Не помешает сделать страховку в случае причинения вреда имуществу либо третьим лицам. К примеру, если у соседей появятся претензии. В случае разногласий убытки будут возмещать страховщики.
Еще одна важная рекомендация: не экономьте на специалистах и качественных стройматериалах. В противном случае, переделка ремонта обойдется вам дороже.
Профессионализм и качество – это гарантия того, что следующий ремонт вы будете делать не скоро.
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