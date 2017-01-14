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Качественное моторное масло - гарантия длительной эксплуатации лодочного мотора
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Бизнес — 14 Января 2017, 23:47
Но, все мы прекрасно понимаем, ведь чтобы наш отдых был насыщенным и полноценным, то лодка с подвесным мотором или катер должны всегда быть в исправном состоянии. И конечно самое главное в водном транспорте, это мотор.
Для катеров и лодок с подвесным мотором, как правило, используют 4-х тактные и 2-х тактные двигатели. Охотники и рыбаки чаще всего используют для своих целей надувные лодки с более легким 2-х тактным мотором, который отлично выполняет свои функции. Для более солидных и дорогих лодок и катеров отлично подходят 4-х тактные двигатели. Все они используют для движения смесь бензина и масла. Лодки с бензиновыми двигателями имеют довольно солидную мощность и могут развивать приличную скорость движения по воде.
Какое моторное масло для лодочных моторов выбрать
Но, чтобы ваш двигатель работал долго и надежно, то во время эксплуатации обязательно нужно использовать только качественные масла от проверенных и надежных производителей.
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Все масла, благодаря своей синтетической составляющей, имеют великолепные характеристики позволяющие снизить трение, увеличить сопротивление к повышенным температурам, практически нейтрализовать влияние солей попадающих в мотор.
Особенности моторного масла для 4-х тактных двигателей
Отличительной особенностью и довольно важной для масел в 4-х тактных двигателях, это режим эксплуатации мотора. Ведь редуктор такого двигателя работает под водой. И даже при наличии хорошей сальниковой защите, влага все равно бывает попадает на механические детали мотора. И по этой причине, влага и соли содержащиеся в воде, могут стать причиной развития коррозии, что непременно приведет к поломке двигателя.
Но, производители масел позаботились и об этом, и все масла имеют присадки, которые помогут содержать ваш двигатель в рабочем состоянии долгое время. Присадки в масле защитят от морской воды, воспрепятствуют появлению эмульсии, очистят поршни и свечи зажигания. К тому же, благодаря специальным присадкам в масле вы полностью исключите образование нагара и тем самым убережете двигатель от загрязнения в результате сгорания топлива. Как видим хорошее, качественное масло, это залог надежного и длительного эксплуатационного ресурса лодочного мотора.
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