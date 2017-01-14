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Растительные мотивы в интерьере
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 14 Января 2017, 23:54
Различные представители мира флоры своими ароматами улучшат здоровье, работоспособность, позволят расслабиться – однако необходимо грамотно составлять растительные букеты. Помимо того, растения часто выступают санитарами в доме: поглощают пыль, распределяют кислород по комнате, сокращают число микроорганизмов.
Стоит отметить, что туя или хризантема в вазе сократит число микроорганизмов до 77 процентов. Воздух прекрасно чистит герань, бегония, алоэ. Люди давно обставляют свои дома этими растениями. Не так давно начал формироваться лечебный фитодизайн, что означает сочетание внешней привлекательности растений с лечебными свойствами. Обставляя цветами дом, выбирайте определенное количество растений. Если их будет много, то у вас заболит голова, поменяется давление. На 20 квадратах не может быть больше 6 растений.
Ароматизация помещений.
Можно освежать комнаты при помощи ароматов. Для этого используйте губку, смоченную в специальном отваре растений или эфирном масле. Вытрите такой губкой поверхности в доме.
Цитрусовые растения впишутся в интерьер, если будут размещены в декоративных горшках, приятный запах они начнут источать, если надрезать их кожу. Комнаты хорошо ароматизируются при помощи саше. В тканевые мешочки собирают сушены цветы, листья. Можно разложить эти мешочки в спальне возле кровати или в вещевой шкаф.
В комнатах должны распространятся разные ароматы. В прихожке лучше распространять ароматы лимона, чабреца, хвойных. В гостиной ароматы должны снимать стресс и создавать уют. Поэтому выбирайте лимон, лаванду, розы.
В кухне станет значит комфортнее, если там будут витать запахи мяты, мелисы.
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