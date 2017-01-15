Светодиодная подсветка

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Бизнес — 15 Января 2017, 20:18
В последние годы светодиодные светильники стали пользоваться большой популярностью. В этом нет ничего странного. Светодиодные лампочки – самые безопасные. У них есть масса преимуществ в сравнении с обычными лампочками и энергосберегающими. Ввиду незначительного потребления электроэнергии и длительного срока службы, светодиоды выходят вперед. Ленты из светодиодных ламп используются для освещения многоуровневых потолков. Ранее для декоративных целей использовались электролюминесцентные лампочки, однако это непросто реализовывалось на практике и не всегда было безопасно.
Обычные лампочки быстро греются и отличаются большими размерами, их трудно скрыть. Люминесцентные лампочки небезопасны ввиду содержания ртути, кроме того, их придется часто менять. Изготовление светодиодной ленты позволило более просто подойти к процессу организации декоративного освещения.
Набор освещения включает светодиодную ленту и трансформатор. Последний обычно имеет большие размеры, то есть заранее предусмотрите для него место. Если у вас многоуровневый потолок, то вам будет очень просто его спрятать.
Светодиодная лента – гибкая полоса пластика на липучке, на которой находятся светодиоды. Гибкость изделия позволяет размещать ее на потолках любой сложности. Лампочки могут быть одноцветные и многоцветные. Кроме того, ленты часто защищены от влаги.
Светодиодная лента позволяет менять цвет освещения в зависимости от настроя, можно установить функцию смены одного цвета другим. Менять режимы можно при помощи пульта. Если необходимо, то при помощи ножниц меняется размер изделия. Можно выбрать вариант, подходящий вам по размеру в магазине.
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