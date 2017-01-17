Выбор адвоката

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Января 2017, 01:24

Помощь адвоката может потребоваться каждому в определенный промежуток времени. Подойти к выбору этого специалиста нужно ответственно, так как хороший юрист – это гарантия успешного исхода дела. На что обращать внимание при выборе адвоката?
Первое, что должно вас волновать – квалификация юриста.
После окончания университета специалист должен проработать еще два года и сдать экзамен, подтверждающий квалификацию. Затем его заносят в реестр адвокатов. После получения статуса юриста прикрепляют к определенному региону страны.
У юриста должно быть удостоверение, подтверждающее его квалификацию. Что это ему дает? Специалист получает допуск к сбору данных для предоставления адвокатской помощи. Имеется ввиду запрос различных документов у официальных органов. Кроме того, юрист может опрашивать людей, владеющих полезными данными.
Помимо того, юрист с особым статусом получает право собирать бумаги, которые в будущем можно использовать как вещественные доказательства.
Особый статус позволяет адвокатам привлекать экспертов к участию в судебном процессе. Юристы с особым статусом могут проводить встречи с клиентами наедине. Таких встреч может быть много. Встречи могут записываться, но при этом должно быть соблюдена государственная тайна. У юристов помимо прочего, есть и обязанности.
Первая из них – адвокатская тайна. Это информация, которая позволяет оказать помощь клиенту. Если вы обратились к юристу и он отказал вам в выдаче информации по другим делам, то это абсолютно нормально. Это говорит лишь о том, что вы работаете с квалифицированным специалистом.
Стоит обратить внимание и на такой показатель как способ оплаты услуг. Адвокат должен предоставить договор об оказании услуг. В договоре должен быть отмечен список услуг и расценки на каждую категорию. Это важный момент, так как если вы проиграете, то все расходы лягут на ваши плечи.
Договор позволит определить сумму трат, необходимых для защиты прав. Судья определит, какие услуги были оказаны, какова их стоимость и кто должен взять на себя все траты.
Часто юристы обсуждают вопрос денежного вознаграждения. Это определенная сумма, которую вручают специалисту дополнительно. Гонорар выплачивается адвокату в случае успешного исхода дела.
Денежная сумма может быть фиксированной, либо это может быть процент. Такие материальные поощрения стимулируют юристов на более эффективную работу. Гонорары вполне легальны.

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