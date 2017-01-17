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Строительство сарая
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Января 2017, 16:26
Любой хозяин в определенный момент времени нуждается в месте для хранения рабочего инструмента. Имеется ввиду сарай. Однако мало кто хочет тратится на вызов рабочих. Как правило, хозяева стараются сделать все своими силами. Но для этого нужно следовать следующим правилам.
В качестве материала для будущей постройки можно выбрать более надежный кирпич или построить времянку из дерева. Для строительства сарая можно задействовать то же сырье, что и для возведения дома. Как правило, сарай делают в той же цветовой гамме, что и дом. Крыша для объекта может быть одно- и двухскатная. В качестве кровли используют металлочерепицу.
Времянки делают тогда, когда основное здание находится в процессе постройки, и нужно где-то разложить все инструменты. Внутреннюю отделку не производят, так как строение через некоторое время сносят. Для создания таких строений используют легкие материалы.
Территория для сарая должна быть должным образом подготовлена. Здесь не должно быть сорняков и земля должна быть ровной.
Перед этим набрасывается чертеж постройки. Соблюдение масштабов в этом случае не столь важно.
Для того, чтобы сделать основание, нужно приобрести древесину. Кроме того, нужно будет купить гвозди и сырье для кровли. Древесина ни в коем случае не может быть влажной. Древесину не забудьте вскрыть грунтовкой дабы избежать появление грибка. До того, как сделать основание, установите стоки. Это действие позволит избежать гниения. Опоры можете укутать рубероидом.
Устанавливаем на опоры брус и фиксируем на углах. После разложите брус друг на друге с помощью гвоздей.
В завершении не забудьте закрепить доски на готовое основание. Поверх вы устанавливаете понравившийся материал.
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