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Услуги агентства «Созвездие недвижимости»

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 17 Января 2017, 16:28

Рады приветствовать вас в данном разделе! Если вы ищите дом или квартиру для аренды/покупки, или же желаете продать свою недвижимость, то специалисты компании «Созвездие недвижимости» помогут вам в решении этой задачи. За годы успешной деятельности, мы научились оперативно собирать информацию относительно предложений и условия рынка недвижимости, грамотно ее анализировать и предлагать нашим клиентам и партнерам лишь лучшие варианты. Агентство недвижимости не только подбирает интересующие вас объекты, но и ведет полное юридическое сопровождение сделки, четко соблюдая ваши интересы, как клиента.

Особенности и преимущества услуг нашей компании

В своей профессиональной деятельности мы нацелены на максимальное удовлетворение потребностей и пожеланий клиента. За годы своей работы мы накопили достаточно опыта, знаний и навыков для выполнения различных заказов быстро, качественно, эффективно. Первоклассное обслуживание и исключительная деловая репутация – вот, что получает человек, обратившийся за помощью в наше агентство недвижимости.

Почему стоит выбрать «Созвездие недвижимости»?

  1. В нашем каталоге представлены новостройки Санкт-Петербурга классов по цене от строительных компаний без каких-либо скрытых комиссионных и иных вознаграждений. Услуги для наших клиентов-покупателей предоставляются на бесплатной основе;
  2. Наша компания напрямую сотрудничает со строительными компаниями, имеющими отличную деловую репутацию и рекомендации надежного партнера. Ведущие эксперты агентства проверяют юридическую чистоту и надежность заключаемых сделок. Мы гарантируем максимально полное соблюдение именно ваших интересов при заключении договора о покупке жилья в новостройках;
  3. Мы регулярно отслеживаем тенденции первичного рынка недвижимости, поэтому предоставляем нашим клиентам только достоверную и актуальную информацию;
  4. Ведущие специалиста агентства дадут исчерпывающие ответы по любому интересующему вас вопросу, а также помогут выбрать оптимальный вариант жилья, описав все достоинства и возможные недостатки предлагаемых новостроек.

Особенности услуг на первичном рынке недвижимости Санкт-Петербурга и области

В нашем систематизированном каталоге новостроек представлены рактически все объекты по области и городу Санкт-Петербургу. Мы оказываем профессиональную помощь в поиске, выборе и приобретении недвижимости первичного рынка, четко отслеживания достоверность предоставляемой строительной компании информации, а также соблюдая юридическую чистоту и прозрачность заключаемой сделки. Обращаясь в офис «Созвездия недвижимости» вы получаете:

  • Профессиональную оценку интересующей вас строительной компании и объектов, которые она ведет;
  • Заключение выгодных сделок с нашими надежными и проверенными партнерами по Санкт-Петербургу;
  • Экспертные консультации по любому вопросу относительно выбора объекта первичного рынка, его покупки и тому подобное.

Мы не только подберем для вас варианты для покупки новостройки, но и окажем профессиональную юридическую помощь на каждом из этапов ее приобретения. Наши специалисты оценивают рейтинг надежности строительных компаний, и качество проектов, реализуемых оными. Обратившись за услугами в агентство недвижимости, вы получаете квалифицированное обслуживание и сопровождение.

 



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