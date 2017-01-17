Отказывать себе в удовольствиях? Никогда!

Похудеть женщины хотели всегда: и в древние времена, и в дореволюционной России, и во времена СССР. Единственное, что различалось - на сколько килограммов. Дело в том, что с возрастом метаболизм замедляется, и вес неминуемо увеличивается. Вот тогда-то и приходится следить за своим питанием особенно тщательно.

Ошибочно думать, что похудение - это проблема лишь взрослого поколения. У нее нет возраста - правильное питание не помешает никому. Бывают ситуации, когда в кратчайшие сроки нужно скинуть несколько килограммов, но голодать нельзя, да и не хочется. В этом случае следует заглянуть на сайт похудейкина.ru, где представлено огромное количество советов, позволяющих эффективно избавиться от ненужного веса. Здесь же можно получить консультацию диетолога, пообщаться на форуме с единомышленниками, ознакомиться с информацией о препаратах и выбрать для себя наиболее подходящий комплекс занятий. А также узнать, как избавиться от главного врага всех женщин - целлюлита.

Это раньше милые дамы ничего не знали о способах борьбы с ним, а физические упражнения заменяли работой и длительной ходьбой (в силу отсутствия транспорта). Но это не означает, что худоба тогда была не в моде, просто добиться ее удавалось не всем. Те же, у кого получалось, в основном просто банально голодали. Если просмотреть старые диеты, можно прийти в ужас: два дня в неделю полный отказ от еды, в остальные - два приема пищи. Допускалось употреблять только белок, овощи, кусочек хлеба и воду с лимоном. Стоит ли говорить, что последствия такого подхода были плачевны?

Как худели наши бабушки

Нужно заметить, что советские женщины так изводили себя для того, чтобы быть похожими на звезду довоенного времени - Любовь Орлову. Ходили слухи о том, что именно благодаря такой диете она смогла заполучить свою осиную талию (на зависть всем дамам). Но это было неправдой. Актриса имела такие формы исключительно благодаря генетической предрасположенности и сбалансированному питанию. Как утверждают современники, она никогда не отказывалась от угощений на банкетах, с удовольствием поглощая и супы, и орехи, и макароны.

Идеалы для наших мам

Война внесла свои коррективы в жизнь советского народа, заставив всех забыть о красоте и велев сосредоточиться на более насущных вопросах. О худобе стало думать некогда, и борьба с лишним весом была отложена до лучших времен. Послевоенные кулинарные книги славились разнообразными и многочисленными рецептами. Приобрести именно те продукты, которые указывали составители меню, порой было довольно затруднительно, но в моду вошли женщины "в теле", пышущие здоровьем и жизненной силой. Те же, кто пытался сохранить утонченность образа, вызывали у окружающих недоумение. С приходом устойчивого мира ситуация изменилась, и тонкая талия вновь стала идеалом красоты. Но это уже другая история...