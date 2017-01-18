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Немецкий концерн локализует производство в РФ в ближайшее время

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 18 Января 2017, 02:26

Особый контракт, пунктами которого утверждается локализация автопроизводство Мерседес в РФ, собираются подписать в скором времени. Об этом сообщил глава Минпрома РФ Денис Мантуров на Гайдаровском форуме.
Министр отметил, что процедура подписания состоится в ближайшее время.
Летом прошлого года RNS рассказал, ссылаясь на личные источники, что немецкая автомобильная компания Daimler обговаривает с торговым ведомством подписание специального соглашения по расположению в РФ автопроизводства Мерседес. Имеется ввиду локализация производства авто в регионе – в будущем промышленном парке «Есипово» в Солнечногорске. Предполагается, что будет выпускаться до 25 000 авто ежегодно. Как сообщают источники, партнером компании в индустриальном парке должен быть «КамАЗ». Немецкая компания имеет права на 15 процентов акций КамАЗа и выпускает коммерческие машины Mercedes-Benz Sprinter на заводе группы ГАЗ. Ранее глава региона сообщал, что немецкий концерн намерен выпускать в Есипово до 5 моделей авто.



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