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Покупка акриловой ванны

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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 19 Января 2017, 01:17

Достоинства акрила:
-сохраняет тепло
-экологичный материал
-не нуждается в особом уходе
-монтаж не занимает много времени
-не повреждается
-не создает среду для бактерий.
Кроме плюсов, есть также и недостатки у этого материала, о которых нужно знать перед тем, как совершить покупку.
-Акрил может повредится любым металлическим предметом
-Для монтажа ванны потребуется дополнительное основание, так как стандартные ножки ее не выдерживают.
-Кроме того, акриловая ванна будет стоить значительно дороже, чем стальная.
Как же выбрать подходящую ванну?
Покупая ванну вы должны обратить внимание на следующие моменты:
-Производитель. Рынок сегодня переполнен китайскими товарами, не всегда качественными. Поэтому не идите на поводу у расценок, так как такую ванну вы выбросите через год. Обязательно уточняйте, кто производитель. Компания, которая давно работает на рынке, внушает доверие.
-Плотность покрытия. Чем плотнее будет материал, тем надежнее будет изделие. Самые лучше с шириной акрила в 6 миллиметров. Но на витринах часто выставляют ванны с плотностью от 2 до 4 миллиметров.
-Качество. Акрил должен быть белый и ровный. Если на поверхности материала есть повреждения, то вы имеете дело с подделкой.
-Края ванны. Обычно двухслойные. Не стоит даже обращать внимания на изделие с более чем двумя слоями. Качество изделия можно проверить следующим образом. Если надавить на дно, то материал не прогнется.
-Покрытие ванны. Внимательно осмотрите ванну со всех сторон. Обычно ее вскрывают гетероцепным полимером. Он не проводит тепло и является экологичным материалом. Он на ощупь гладкий. Некоторые покрывают изделия комбинацией смол и стекловолокна. Эти компоненты имеют неприятный аромат.







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