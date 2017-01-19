Гобелен – современная мода из прошлого

Искусство гобелена своими корнями уводит нас в 17 век в королевскую Францию. Именно тогда, братья Гобелены, решились на открытие ткацкого предприятия по производству ковровых изделий. Позже, мануфактура была полностью выкуплена самим Людовиком XIV и наделена статусом «королевская». Изделия, которые выпускали на производстве, именовали «гобелены». Их дивная красота стала визитной карточкой Франции.



С тех пор прошло много времени. Мода на гобелены то понемногу угасала, то вновь ярко напоминала о своем существовании. Наши предки трепетно относились к такому виду изделий, ибо как только состоятельные люди в то время могли позволить себе приобрести подобного рода изделия ручной работы.



Поддавшись веянию суровой русской зимы 2014 года, ведущие мировые дизайнеры подарили новую жизнь гобеленовым покрывалам, картинам и коврам.



Интересный факт! Известный российский модельер В. Зайцев серьезно задумался над разработкой новой коллекции одежды, одним из элементов которой выступает гобелен отечественного производства. Источником вдохновения маэстро искусства высокой моды стали гобеленовые жаккардовые ткани, которые своим величественным видом и высоким качеством придали коллекции триумфального шарма.



Гобеленовые картины для настоящих ценителей искусства



Современные гобеленовые картины – это настоящее произведение искусства. Дом, в котором «живет» гобелен, обладает особым уютом и повышенным комфортом. Там присутствует веяние тепла от семейного очага, царит атмосфера добра и любви.



«Студия текстильного дизайна» сумела обрадовать ценителей настоящего искусства и предлагает своим покупателям широкий ассортимент продукции, среди которых особым спросом пользуются гобелены с цветами.



Профессиональные дизайнеры с ответственностью подходят к выбору изображений на гобеленовых картинах, панно, наволочках и другой продукции, выпускаемой на производстве, и задумываются над тем, чтобы они эффектно смотрелись в интерьере любой комнаты. Например, картина с цветами солнечных оттенков способна повысить аппетит, поэтому место ее расположения наиболее практично на кухне или в гостиной.



Более приглушенные оттенки цветочных гобеленов уместно смотрятся в спальне, например, у изголовья семейного ложе. Они способны внести в интерьер спокойную гамму. При этом стоит помнить, что декорируя интерьер спальной комнаты, суммарная ширина полотна должна занимать не меньше половины ширины изголовья кровати, а ее главные цвета должны соответствовать подушкам и покрывалу.



Любителей прекрасных животных могут порадовать гобелены с животными и птицами, которые не только удачно дополнят интерьер, но и подчеркнут настроение и направленность дизайна. Качественные гобеленовые картины могут взять на себя роль главного элемента в оформлении всей комнаты, удачно подчеркнут статус и вкус хозяев дома. «Студия текстильного дизайна» предлагает своим потенциальным потребителям целую коллекцию, посвященную величественным животным, на которых изображены:



• красочные жар-птицы в райском саду,

• грациозные бегущие лошади,

• снежные барсы,

• восхитительный павлин,

• волчьи стаи,

• влюбленный птицы и т.д.



Гобеленовая картина в интерьере комнаты «В райском саду», на которой изображены два красивейших павлина, способна привлечь признание в обществе и успех в делах. Но главное – внесет гармонию в семейные отношения.

Картина с изображением лошадей идеально вписывается в интерьер рабочего кабинета. Издавна лошадь считалась оберегом для деловых людей, которые свято верят, что ее присутствие способствует удаче.



Оригинальные наволочки для подушек с изображением сказочных животных, несомненно, украсят интерьер детской комнаты. Смешной «Балагур» с игриво приподнятым хвостиком и загадочной улыбкой, «бабушки-болтушки» в виде мягких и веселых бегемотиков, или веселый ежик, который запасается фруктами на всю зиму, станут любимыми для вашего малыша.



Ассортимент продукции из гобелена



«Студия текстильного дизайна» предлагает обоюдно выгодное сотрудничество. В каталоге каждый из вас имеет возможность ознакомиться с широким ассортиментом нашей продукции на различные тематики, которые отличаются высоким качеством и приемлемыми ценами. Гобеленовые изделия, выпускаемые на нашем производстве, идеально подходят для оформления дизайна любого стиля интерьера. Мы предлагаем:



• репродукции картин всемирно известных художников,

• пейзажи,

• натюрморты,

• животные и птицы,

• детскую тематику,

• религиозные сюжеты,

• архитектурные изображения и т.д.



Среди выпускаемой продукции, в каталоге вы можете ознакомиться с оригинальными решениями профессиональных дизайнеров в виде:

• панно,

• подушки,

• покрывала,

• фартука,

• чехлов,

• скатерти и т.д.



Оригинальным подарком для близких людей могут стать шуточные принты: авиатор Хаски, аристократ Викентий или Виолета, летчик Бульдог и летчик Лайка.



Преимущество продукции «Студии текстильного дизайна»



При производстве гобеленовых изделий используются материалы высокого качества, что позволяет продукции быть устойчивой к выцветанию даже после многочисленных стирок. Высокая плотность нитей и их тугое плетение обеспечивает продукции надежность в эксплуатации, объемные и четкие изображения, насыщенные краски и аккуратные швы. Гобеленовые изделия просты в эксплуатации и уходе, отличаются практичностью, долговечностью и экологичностью.



У нас вы можете заказать продукцию любого размера и оттенка. Профессионалы, которые трудятся на нашем производстве, проектируют рисунки на любой вид гобеленовой ткани и предоставляют полный спектр услуг, заканчивая продажей готовой продукции, как в розницу, так и по оптовым ценам. По желанию заказчика продукция может быть доставлена адресату в удобное для него время, или же он воспользуется услугой самовывоза. Мы идем навстречу как розничным покупателям, так и оптовым заказчикам.

Не упустите свой шанс! Воспользуйтесь нашим предложением. Заказывая продукцию в «Студии текстильного дизайна» вы отдадите преимущество качеству, эстетике и комфортной эксплуатации.

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