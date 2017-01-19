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19
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Плюсы и минусы кухни из МДФ

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Бизнес — 19 Января 2017, 20:21

Ввиду широкого разнообразия кухонных гарнитуров, форм и стилей, можно подобрать подходящие варианты для любого помещения. На рынке сегодня представлен широкий ассортимент изделий, различающихся по стилю и материалам. Наибольшим спросом сегодня пользуются кухни МДФ. Достоинства этой мебели обращает внимание покупателей. Высокие показатели качества делают мебель из МДФ все более популярной. Мебель из МДФ значительно лучше изделий из дерева, так как невосприимчива к смене влажности.
Полюсы мебели из МДФ
Самый главный плюс мебели из МДФ – невосприимчивость к влаге. Если на нее прольется вода, то ей ничего не угрожает. Это объясняется техническими особенностями материала. При его изготовлении используются специальные ингредиенты, которые сочетаются с деревом. Это повышает устойчивость к влаге.
Кроме того, к плюсам мебели из МДФ можно отнести и то, что она противостоит образованию грибка. Материал надежно защищен. Кухонные гарнитуры из МДФ гигиеничны, а для ухода за ними подойдут любые чистящие средства.
Мебель из МДФ отличается своей надежностью. В составе материала лишь натуральные составляющие, безвредные для здоровья. Мебель МДФ не выделяет небезопасные фенольные соединения.
Что касается гибкости, то мебель из МДФ ничем не хуже деревянного эквивалента. Современные кухни изготавливаются в определенном стиле. Для внешнего оформления часто используется металл или дерево.
Шпонирование принято считать натуральным способом оформления. Кроме того, шпон внешне имитирует дерево. Можно сочетать такие изделия с мягкой мебелью.
Использование вставок из стекла делает кухни более современными. Разнообразие оттенков упрощает выбор подходящей мебели для дома.






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