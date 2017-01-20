«Энерпром-Инжиниринг» - производство промышленного оборудования

ЗАО «Энерпром-Инжиниринг» - компания, которая специализируется на изготовлении промышленной техники различной специфики. Заказчик имеет возможность приобрести товары серийного производства или оборудование, созданное по индивидуальному заданию. Наличие собственных производственных мощностей, инженерного отдела, использование современных технологий позволяет разрабатывать уникальные агрегаты для решения специфических задач. Работы ведутся в точном соответствии с требованиями и пожеланиями клиента, на все устройства распространяется гарантия качества.

Покупка оборудования

Компания располагает обширными складскими помещениями, что позволяет заказчику приобрести серийную технику с оперативной доставкой. Полностью отпадает необходимость ждать изготовления необходимой партии. В случае персонального проекта сроки его выполнения согласуются с конструкторским отделом и зависят от сложности работы. Клиенты ЗАО «Энерпром-Инжиниринг» имеют возможность заказать модернизацию имеющегося оснащения с целью оптимизации предприятия.

Среди заказчиков компании, использующих серийное и уникальное промышленное оборудование для производства, крупнейшие российские организации транспортной сферы, нефтяной и газовой отрасли, а также государственные ведомства. Это является показателем высокого уровня выпускаемой продукции. Специалисты не просто доставляют агрегаты, но и проводят монтажные, пусконаладочные работы, обеспечивают консультативную помощь по регулярному обслуживанию техники.

Гарантия и оперативный ремонт

ЗАО «Энерпром-Инжиниринг» предлагает своим заказчиком оперативные аварийные работы, поставку запчастей, проведение планового техобслуживания. Возможность экстренного выезда специалистов сводит к минимуму убытки от простоя сломавшегося оборудования, позволяет быстро наладить прежние объемы производства. На технику распространяется длительная гарантия бесперебойного функционирования. На официальном сайте компании можно ознакомиться с подробными каталогами серийной продукции, полным спектром сервисных услуг.

«Энерпром-Инжиниринг» обладает развитой сетью представительств и филиалов, поэтому возможность воспользоваться оперативным сервисом имеют клиенты из всех регионов России. Деятельность предприятия соответствует профильным государственным стандартам и высоким требованиям сертификации ISO 9001.