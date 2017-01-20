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Бизнес в сельской местности
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 20 Января 2017, 22:50
Невзирая на небольшие размеры сел, начать в них свое дело – реально, а иногда даже проще чем в городе. Земля, хозяйственные постройки и натуральная продукция предоставляет массу преимуществ: это экономия на аренде и материалах. Выбор подходящего бизнеса в селе широк.
Возможности, которыми наделены селяне, дают возможность сэкономить на начальных вложениях, и гарантируют широкие перспективы для продвижения дела.
В сельской местности необходимо будет анализировать состояние рынка, определять потребности, планировать доходы. Если продавать вы собираетесь на месте, то нужно реализовать то, что интересно жителям. Если собираетесь продавать продукты горожанам, то учитывайте их интересы.
Основные моменты.
Проанализируйте рынок, выявите перспективные направления, выберете стоящий вариант. После разработайте план и оформитесь как ИП. Некоторое оборудование вам придется докупить.
Следующие идеи проверены многими:
Изготовление фруктов и ягод, грибов. Изучите, каким образом можно увеличить урожайность. Внимательно анализируйте материалы по техникам садоводства, строительству парников. Отсутствие химии привлечет к вам больше внимания. Решите вопросом с доставкой.
Разведение животных, реализация мяса, яиц. Если скотный двор невелик, то придется увеличивать поголовье. Озаботесь удобными условиями для животных. Вам придется потратить немало средств, но результат стоит того.
Если финансовые возможности позволяют, то можете начать разводить раков или страусов. Однако прочитайте все доступные материалы по уходу за ними перед принятием решения. Реализовать свою продукцию можно в городские рестораны.
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