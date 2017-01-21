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Утепление каменных стен с облицовкой из кирпича
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Бизнес — 21 Января 2017, 15:55
Теплоизоляция стен здания - одна из важнейших задач строительства. Утепление стен позволяет сберечь тепло внутренних помещений, уменьшить затраты на тепло- и электроэнергию, повысить износостойкость самой постройки.
Существует множество современных теплоизоляционных материалов и способов утепления сооружений. В строительстве жилых домов одним из приоритетных методов является наружное утепление. Оно наиболее часто применяется застройщиками в связи с:
Наиболее прогрессивным способом наружной теплоизоляции стен является напыление ППУ (пенополиуретана). В связи с эксплуатационными особенностями этого материала наилучшие результаты дает утепление с использованием его в качестве прокладки между каменной стеной и облицовкой из кирпича.
Что такое ППУ-утеплитель
ППУ – это вспененный полиуретан, двухкомпонентный, на синтетической основе материал, который после распыления и вспенивания застывает и образует монолитный слой утепления со структурой из множества открытых или закрытых пор (ячеек). Для наружного утепления каменных стен применяется преимущественно закрытоячеистый ППУ с плотностью 28-32 кг/куб.м.
Преимущества утепления стен ППУ
Пенополиуретан – высокотехнологичный материал с уникальным набором характеристик, выгодно отличающих его от других утеплителей.
К его преимуществам относятся:
Способы утепления ППУ каменных стен с облицовкой кирпичом
Технология монтажа утеплителя из ППУ
Процесс напыления ППУ-утеплителя на стену включает:
Спустя уже несколько часов возможен монтаж кирпичной облицовки.
Процесс заливки ППУ в зазор между стеной и кирпичной облицовкой проходит несколько иначе. Для этих целей используют специальный заливной ППУ, который вспенивается медленнее обычного и отвердевает только после полного своего расширения, спустя несколько минут после заливки. За счет этих свойств материала объем зазора полностью заполняется, но не происходит распирания конструкции. Заливка происходит через заранее просверленные отверстия в швах кирпичной кладки или имеющиеся конструктивные зазоры в стене и облицовке.
Утепление ППУ превосходит по эффективности имеющиеся аналоги. Благодаря такой теплоизоляции можно забыть о холоде и сырости в доме, обеспечить в нем благоприятный микроклимат, а стенам здания придать прочности и долговечности.
Материал подготовлен компанией "Прайм-ППУ"
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