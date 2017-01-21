Утепление каменных стен с облицовкой из кирпича

Теплоизоляция стен здания - одна из важнейших задач строительства. Утепление стен позволяет сберечь тепло внутренних помещений, уменьшить затраты на тепло- и электроэнергию, повысить износостойкость самой постройки.

Существует множество современных теплоизоляционных материалов и способов утепления сооружений. В строительстве жилых домов одним из приоритетных методов является наружное утепление. Оно наиболее часто применяется застройщиками в связи с:

возможностью экономии полезного пространств внутри зданий;

обеспечением защиты стен от внешнего агрессивного воздействия (температуры, влаги, биологических факторов) и, соответственно, от разрушения.

Наиболее прогрессивным способом наружной теплоизоляции стен является напыление ППУ (пенополиуретана). В связи с эксплуатационными особенностями этого материала наилучшие результаты дает утепление с использованием его в качестве прокладки между каменной стеной и облицовкой из кирпича.

Что такое ППУ-утеплитель





ППУ – это вспененный полиуретан, двухкомпонентный, на синтетической основе материал, который после распыления и вспенивания застывает и образует монолитный слой утепления со структурой из множества открытых или закрытых пор (ячеек). Для наружного утепления каменных стен применяется преимущественно закрытоячеистый ППУ с плотностью 28-32 кг/куб.м.

Преимущества утепления стен ППУ

Пенополиуретан – высокотехнологичный материал с уникальным набором характеристик, выгодно отличающих его от других утеплителей.

К его преимуществам относятся:

Очень низкий коэффициент потери тепла. Для закрытоячеистого ППУ он составляет 0,02-0,028. Это самый низкий показатель теплопроводности среди теплоизоляционных материалов. Слой ППУ-утепления в 5 см равен по эффективности слою в 15-20 см минеральной ваты!

Высокая адгезионная способность к любым строительным материалам, от крупноячеистого кирпича и бетона до гипсокартона (исключение - полиэтилен).

Легкость. Не создает серьезной нагрузки на стену и фундамент.

Отличные гидрофобные показатели. Хорошо защищает от пара и влаги. Исключает необходимость использования дополнительной паро- и гидроизоляции стен.

Монолитность и бесшовность напыляемого слоя ППУ. Дает возможность создать герметичный ветро- и паронепроницаемый утепляющий кокон вокруг здания.

Устойчивость к агрессивному внешнему воздействию. Выдерживает серьезные перепады температур, эксплуатируется при экстремальных температурных условиях (от -60 до +150 градусов), устойчив к осадкам, не гниет и не плесневеет, «невкусен» для грызунов, бактерий, грибков.

Долговечность. Эксплуатационный срок достигает 30-50 лет, в течение него теплоизолирующие свойства остаются стабильными.

Высокая скорость монтажа. Не требует использования крепежа. За несколько секунд вспенивается, схватывается в течение минуты, окончательно отвердевает за несколько часов. При использовании высокотехнологичного оборудования можно покрывать ППУ-утеплителем площади около 500 квадратных метров в день.

Высокий уровень пожарной безопасности. Относится к классу самозатухающих, не поддерживающих горение веществ.

Способы утепления ППУ каменных стен с облицовкой кирпичом



Разработано 2 способа утепления пенополиуретаном:

В процессе строительства здания используется метод напыления. После возведения стен слой ППУ-теплоизоляции наносится на их наружную поверхность, а затем закрывается облицовкой из кирпича.

Для уже построенных каменных зданий, облицованных кирпичом с технологическим зазором, предусмотрен метод заливки пены через просверленные отверстия в облицовочном слое или через имеющиеся зазоры между конструктивными элементами стены и облицовки.

Технология монтажа утеплителя из ППУ





Процесс напыления ППУ-утеплителя на стену включает:

Подготовку стен – обеспыливание, очистку от отложений извести, грязи, жира.

Изоляцию дверей, окон, элементов отделки пленкой и малярным скотчем.

Подготовку оборудования для смешивания компонентов ППУ-смеси и ее распыления, установку нужных для работы настроек.

Распыление ППУ на стену тонким слоем.

Время на вспенивание и первичное застывание – около 1-1,5 минут.

Спустя уже несколько часов возможен монтаж кирпичной облицовки.

Процесс заливки ППУ в зазор между стеной и кирпичной облицовкой проходит несколько иначе. Для этих целей используют специальный заливной ППУ, который вспенивается медленнее обычного и отвердевает только после полного своего расширения, спустя несколько минут после заливки. За счет этих свойств материала объем зазора полностью заполняется, но не происходит распирания конструкции. Заливка происходит через заранее просверленные отверстия в швах кирпичной кладки или имеющиеся конструктивные зазоры в стене и облицовке.

Утепление ППУ превосходит по эффективности имеющиеся аналоги. Благодаря такой теплоизоляции можно забыть о холоде и сырости в доме, обеспечить в нем благоприятный микроклимат, а стенам здания придать прочности и долговечности.

Материал подготовлен компанией "Прайм-ППУ"