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Ремонт на кухне

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Бизнес — 23 Января 2017, 21:28

Грамотно использовав пространство, расширив площадь за счет шкафов и других аксессуаров, можно сделать уютной любую кухню.
Площадь кухни будет определять расположение мебели. Не стоит использовать старые схемы при расстановке мебели. Однако если места недостаточно, то старый вариант – это то, что нужно.
В помещениях среднего размера хватит места не только для шкафчиков, но и бытовой техники.
Какую бы форму не имело помещение, техника в ней должна быть установлена таким образом, чтобы было удобно двигаться от одного предмета к другому.
Хорошая, если помещение имеет большие размеры, а по форме походит на букву на L. У вас остается достаточно места для движения, и для расстановки мебели.
Если помещение имеет квадратную форму, то все предметы расставьте в форме буквы L. Мебель останется стоять вдоль стен, а стол установите посредине. Мебель должна иметь светлый оттенок, что зрительно расширит пространство. Экономить место в кухне поможет мебель на ножках.
В кухне с открытым пространством можно установить верстак в качестве барной стойки или шкафа.
Если кухня маленькая, то не нужно отчаиваться, мебель можно расставить и нестандартно. Если кухня перетекает в гостиную, то все предметы можно расставить вдоль стен.
Помните, что в кухне должно быть хорошее освещение. Помещения с достаточным освещением выглядят лучше, кроме того, наличие хорошего освещения для кухни – необходимость. В районе барной стойки можно расположить точечное освещение. Осветительные приборы – это также предметы декорации, они сделают помещение более уютным.
Если можете, то разместите в кухне большие окна. Создать искусственный свет в комнате можно при помощи галогеновых ламп.


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