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Выбираем стильную одежду для дома и экономим

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Бизнес — 24 Января 2017, 15:14

Изящные, легкие, грациозные, волнительные – такими видит нас свет. Что же изменяется за порогом дома, когда мы остаемся наедине с собой и своими близкими?
Часто мы наряжаемся для незнакомых людей. А как же муж, который влюбился в "светскую львицу", а теперь должен довольствоваться милой в халате или попросту состаренных нарядах, разжалованных в домашние, дети, видящие в маме пример для подражания? Задумались, тогда срочно переходим, от раздумий к действиям и начинаем тщательный подбор домашней одежды.

Виды одежды для дома

Сначала изучим разновидности. Самая популярная домашняя одежда для женщин это:
•    штаны и футболки/кофточки;
•    лосины и туники;
•    платья, сарафаны;
•    халаты.
В них мы чувствуем себя комфортно, уютно, по-домашнему. И для того чтобы внешний вид не шел в резонанс с внутренними ощущениями, необходимо придерживаться нескольких простых правил.

Как выбирать домашнюю одежду?

Во-первых, выбираем наряды по размеру. Не питайтесь влезть в кофточки, штаны или платья, из которых Вы давно выросли. Это не только скажется на красоте образа, но и может серьезно навредить здоровью. Длительное ношение слишком облегающих вещей приводит к нарушениям в работе сосудов, может послужить причиной развития варикозной болезни и усугубить такой косметический дефект как целлюлит.

Во-вторых, покупаем именно домашнюю одежду, а не используем разонравившиеся наряды прошлых сезонов. Домашние платья, штаны и туники шьются из приятных на ощупь натуральных тканей и имеют специальный крой, который обеспечивает максимально комфортную носку.

В-третьих, подбираем вещи в соответствии с типом фигуры и сезоном. Так пышным девушкам лучше отдать предпочтение свободным туникам и лосинам, милым платьям или привычным халатам. Модные сегодня облегающие футболки со свободными брюками будут смотреться более удачно на стройных женщинах. То же можно сказать и о сезонности одежды. Вещи из тонких тканей больше подойдут для теплых времен года и наоборот, толстые флисовые кофты и платья создадут нужную атмосферу и настроение зимой или поздней осенью. Не скупитесь и приобретите несколько разноплановых нарядов для каждого времени года. Таким образом, Вы продлите жизнь домашней одежде и сможете менять вещи в зависимости от настроения.
В-четвертых, своевременно обновляйте ассортимент домашней одежды. Помните, что даже любимые леггинсы или туника со временем теряют свою привлекательность. От частой стирки ткань несколько растягивается и деформируется. Одежда уже не сидит так безупречно на фигуре.

Приобрести оригинальный наряд для дома можно в интернет-магазине. На странице http://astraivtex.ru/catalog предлагается широкий ассортимент домашней одежды для всех возрастов и сезонов. Обратите внимание, что купить продукцию можно только оптом. Небольшая сумма минимального заказа и отсутствие необходимости покупать полную размерную сетку позволяют экономить. Даже не являясь частным предпринимателем, Вы сможете собрать корзину, подключив своих друзей, коллег, знакомых, и заказать качественные вещи по доступным ценам.



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