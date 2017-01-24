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Выбираем стильную одежду для дома и экономим
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Января 2017, 15:14
Изящные, легкие, грациозные, волнительные – такими видит нас свет. Что же изменяется за порогом дома, когда мы остаемся наедине с собой и своими близкими?
Во-вторых, покупаем именно домашнюю одежду, а не используем разонравившиеся наряды прошлых сезонов. Домашние платья, штаны и туники шьются из приятных на ощупь натуральных тканей и имеют специальный крой, который обеспечивает максимально комфортную носку.
В-третьих, подбираем вещи в соответствии с типом фигуры и сезоном. Так пышным девушкам лучше отдать предпочтение свободным туникам и лосинам, милым платьям или привычным халатам. Модные сегодня облегающие футболки со свободными брюками будут смотреться более удачно на стройных женщинах. То же можно сказать и о сезонности одежды. Вещи из тонких тканей больше подойдут для теплых времен года и наоборот, толстые флисовые кофты и платья создадут нужную атмосферу и настроение зимой или поздней осенью. Не скупитесь и приобретите несколько разноплановых нарядов для каждого времени года. Таким образом, Вы продлите жизнь домашней одежде и сможете менять вещи в зависимости от настроения.
Приобрести оригинальный наряд для дома можно в интернет-магазине. На странице http://astraivtex.ru/catalog предлагается широкий ассортимент домашней одежды для всех возрастов и сезонов. Обратите внимание, что купить продукцию можно только оптом. Небольшая сумма минимального заказа и отсутствие необходимости покупать полную размерную сетку позволяют экономить. Даже не являясь частным предпринимателем, Вы сможете собрать корзину, подключив своих друзей, коллег, знакомых, и заказать качественные вещи по доступным ценам.
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