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Перепланировка жилья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 24 Января 2017, 15:58
К перепланировке прибегают всегда вне зависимости от того, когда здание было построено. Кроме того, чаще всего сегодня можно встретить свободное планирование в квартире, то есть только несущие стены. Все остальное можно распланировать самостоятельно.
Перепланировка имеет свои особенности в помещениях разного времени постройки. К примеру, в старых зданиях с деревянными перекрытиями непросто объединить пространства.
Особенности перепланировки.
Тщательно изучите состояние строения. Не испортите конструкции, которые обеспечивают прочность дома.
Разрабатывая дизайн-проект избегайте следующих моментов:
-затрагивания вентиляционных систем
-отделки стояков газовых труб
-перемещения кухни в жилую зону
-устанавливания санузла над жилыми помещениями
-установки дверей в коридорах.
Кроме того, сменять газовые плиты можно лишь после согласования вопроса с газовыми службами.
Если хотите переделать фасад, то потребуется согласие городского отдела архитектуры. Однако, если дом относится к архитектурному достоянию, то это будет невозможно.
Согласование перепланировки с различными инстанциями – это то, чего вам вряд ли удастся избежать. Тщательно изучить вопрос перепланировки домов в вашем городе, изучите, какие документы для этого потребуются.
Вам нужны будут разрешения следующих инстанций:
-санитарной службы
-архитектурных отделов
-пожарной службы
-жилищной инспекции.
После того, как пройдете комиссию в округе, начинайте искать рабочих. Если у вас есть кто-то на примете – это хорошо. Но если нет, то поинтересуйтесь наличием лицензии на проведение строительных работ. Выбирать нужно квалифицированных специалистов, которые знают толк в своем деле.
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