24
января 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Перепланировка жилья

Перепланировка жилья

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Января 2017, 15:58

К перепланировке прибегают всегда вне зависимости от того, когда здание было построено. Кроме того, чаще всего сегодня можно встретить свободное планирование в квартире, то есть только несущие стены. Все остальное можно распланировать самостоятельно.
Перепланировка имеет свои особенности в помещениях разного времени постройки. К примеру, в старых зданиях с деревянными перекрытиями непросто объединить пространства.
Особенности перепланировки.
Тщательно изучите состояние строения. Не испортите конструкции, которые обеспечивают прочность дома.
Разрабатывая дизайн-проект избегайте следующих моментов:
-затрагивания вентиляционных систем
-отделки стояков газовых труб
-перемещения кухни в жилую зону
-устанавливания санузла над жилыми помещениями
-установки дверей в коридорах.
Кроме того, сменять газовые плиты можно лишь после согласования вопроса с газовыми службами.
Если хотите переделать фасад, то потребуется согласие городского отдела архитектуры. Однако, если дом относится к архитектурному достоянию, то это будет невозможно.
Согласование перепланировки с различными инстанциями – это то, чего вам вряд ли удастся избежать. Тщательно изучить вопрос перепланировки домов в вашем городе, изучите, какие документы для этого потребуются.
Вам нужны будут разрешения следующих инстанций:
-санитарной службы
-архитектурных отделов
-пожарной службы
-жилищной инспекции.
После того, как пройдете комиссию в округе, начинайте искать рабочих. Если у вас есть кто-то на примете – это хорошо. Но если нет, то поинтересуйтесь наличием лицензии на проведение строительных работ. Выбирать нужно квалифицированных специалистов, которые знают толк в своем деле.


Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода -1 +1
вечером -2 -4 ночью -7 -9
Котировки
USD ЦБ РФ 59,5034 -0.1663
EUR ЦБ РФ 63,9424 0.2152

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 