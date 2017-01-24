Качественная фальцевая кровля под ключ





Любое здание будет стоять веками, если покрыто надежной крышей. Качество крыши зависит от материала, из которого она сделана, и способа укладки. Фальцевая кровля – наиболее прочная, имеющая массу преимуществ перед обычной.

Как устроена фальцевая кровля

Слои фальцевого покрытия накладываются один на другой в определенном порядке, каждый из них выполняет свою задачу. Целостная крыша состоит из следующих слоев:

пароизоляции;

деревянных стропил;

специального утеплителя;

гидроизоляции;

контрбруса из наиболее твердой древесины;

обрешетки;

ОСП сплошным настилом;

подкладочного ковра;

материала фальцевой кровли.

На крыше устанавливается особая система снегозадержания. Герметичность фальцевой кровли превосходит все имеющиеся покрытия. Она негорючая, потому что слои пропитаны специальным противопожарным составом. Наружное покрытие ее предлагается в 50 цветовых решениях, что позволяет решать любые интерьерные задумки.

Материалы, из которых состоит фальцевая кровля, это сталь, алюминий, цинк-титан и медь. Наиболее бюджетные из них – сталь и алюминий, последний имеет неоспоримое преимущество при монтаже – малый вес. Самые прочные и долговечные кровельные материалы – цинк-титан и медь не теряют привлекательности и прочности до полутора сотен лет.

Услуги монтажа кровли от компании «Экофальц»

Все специалисты этой компании проходят курсы повышения квалификации в Германии, поэтому качество монтажа кровли в «Экофальц» европейское, наиболее профессиональное в регионе. Качество покрытия отличное, потому что изготавливается оно на немецком оборудовании. Компания предоставляет оперативные услуги монтажа, неукоснительно соблюдая указанные в договоре сроки.

Преимущества, которые имеет фальцевая кровля под ключ, укладываемая этой компанией, следующие:

стопроцентная герметичность;

простота монтажа и ремонта;

50 цветов кровельных материалов;

полная пожаробезопасность;

стойкость к ржавчине и цветению.

Компания «Экофальц» работает в Москве и Московской области двадцатый год, за это время она стала самой востребованной у клиентов, покрывающих свои новые и старые дома прочной фальцевой кровлей. Крыши из стальных и алюминиевых листов служат от 30 до 80 лет, по сравнению с медной кровлей, они недорогие, но достаточно прочные.

Если желаете, чтобы дом стоял сотню лет, радуя глаз, и служил жилищем не только для вас, но и потомков, выбирайте медную кровлю или цинково-титановую. Медь со временем позеленеет, что придаст крышам старинный вид, цинк-титан немного потемнеет, что не скажется на общей привлекательности.

Выгоды обращения в компанию

Когда строится дом, надежность и герметичность его крыши – важные преимущества. Получаемые по прямым поставкам листы металла для кровли позволяют мастерам «Экофальц» снизить стоимость монтажа или ремонта таких крыш. Цена в компании на эти услуги самая низкая в Москве и Московской области. В прайс-листе, который есть на сайте фирмы, указаны расценки на любой вид фальцевой кровли под ключ. Низкая цена на материалы, монтаж и ремонт делает компанию наиболее популярной в регионе.

Постоянные заказчики получают солидные скидки, сам расчет и консультации специалистов предоставляются бесплатно. Привлекательные цены, профессионализм кровельщиков, которые занимают призовые места в соревнованиях, делают услуги компании самыми востребованными в столице и области. На все работы предоставляется гарантия, мастера обслуживают дома во время гарантийного срока и после него. На сайте представлены сертификаты и лицензии, которые имеет компания.