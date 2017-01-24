24
января 2017
вторник
 
Главная  /  Бизнес  /  Качественная фальцевая кровля под ключ

Качественная фальцевая кровля под ключ

Новости вашего района

Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Балашиха Железнодорожный Реутов
городской округ
Домодедово
городской округ
Дубна
городской округ
Химки
городской округ
Волоколамский район
Воскресенский район
Дмитровский район
Егорьевский район
Зарайский район
Истринский район
Каширский район
Клинский район
Коломенский район
Красногорский район
Ленинский район
Лотошинский район
Луховицкий район
Люберецкий район
Можайский район
Мытищинский район
Наро-Фоминский район
Ногинский район
Одинцовский район
Озерский район
Орехово-Зуевский район
Павлово-Посадский район
Подольский район
Пушкинский район
Раменский район
Рузский район
Сергиево-Посадский район
Серебряно-Прудский район
Серпуховский район
Солнечногорский район
Ступинский район
Талдомский район
Чеховский район
Шатурский район
Шаховский район
Щелковский район

Online-интервью

Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 24 Января 2017, 16:00


фальцевая кровля под ключ

Любое здание будет стоять веками, если покрыто надежной крышей. Качество крыши зависит от материала, из которого она сделана, и способа укладки. Фальцевая кровля – наиболее прочная, имеющая массу преимуществ перед обычной.

Как устроена фальцевая кровля

Слои фальцевого покрытия накладываются один на другой в определенном порядке, каждый из них выполняет свою задачу. Целостная крыша состоит из следующих слоев:

  • пароизоляции;
  • деревянных стропил;
  • специального утеплителя;
  • гидроизоляции;
  • контрбруса из наиболее твердой древесины;
  • обрешетки;
  • ОСП сплошным настилом;
  • подкладочного ковра;
  • материала фальцевой кровли.

На крыше устанавливается особая система снегозадержания. Герметичность фальцевой кровли превосходит все имеющиеся покрытия. Она негорючая, потому что слои пропитаны специальным противопожарным составом. Наружное покрытие ее предлагается в 50 цветовых решениях, что позволяет решать любые интерьерные задумки.

Материалы, из которых состоит фальцевая кровля, это сталь, алюминий, цинк-титан и медь. Наиболее бюджетные из них – сталь и алюминий, последний имеет неоспоримое преимущество при монтаже – малый вес. Самые прочные и долговечные кровельные материалы – цинк-титан и медь не теряют привлекательности и прочности до полутора сотен лет.

Услуги монтажа кровли от компании «Экофальц»

Все специалисты этой компании проходят курсы повышения квалификации в Германии, поэтому качество монтажа кровли в «Экофальц» европейское, наиболее профессиональное в регионе. Качество покрытия отличное, потому что изготавливается оно на немецком оборудовании. Компания предоставляет оперативные услуги монтажа, неукоснительно соблюдая указанные в договоре сроки.

Преимущества, которые имеет фальцевая кровля под ключ, укладываемая этой компанией, следующие:

  • стопроцентная герметичность;
  • простота монтажа и ремонта;
  • 50 цветов кровельных материалов;
  • полная пожаробезопасность;
  • стойкость к ржавчине и цветению.

Компания «Экофальц» работает в Москве и Московской области двадцатый год, за это время она стала самой востребованной у клиентов, покрывающих свои новые и старые дома прочной фальцевой кровлей. Крыши из стальных и алюминиевых листов служат от 30 до 80 лет, по сравнению с медной кровлей, они недорогие, но достаточно прочные.

Если желаете, чтобы дом стоял сотню лет, радуя глаз, и служил жилищем не только для вас, но и потомков, выбирайте медную кровлю или цинково-титановую. Медь со временем позеленеет, что придаст крышам старинный вид, цинк-титан немного потемнеет, что не скажется на общей привлекательности.

Выгоды обращения в компанию

Когда строится дом, надежность и герметичность его крыши – важные преимущества. Получаемые по прямым поставкам листы металла для кровли позволяют мастерам «Экофальц» снизить стоимость монтажа или ремонта таких крыш. Цена в компании на эти услуги самая низкая в Москве и Московской области. В прайс-листе, который есть на сайте фирмы, указаны расценки на любой вид фальцевой кровли под ключ. Низкая цена на материалы, монтаж и ремонт делает компанию наиболее популярной в регионе.

Постоянные заказчики получают солидные скидки, сам расчет и консультации специалистов предоставляются бесплатно. Привлекательные цены, профессионализм кровельщиков, которые занимают призовые места в соревнованиях, делают услуги компании самыми востребованными в столице и области. На все работы предоставляется гарантия, мастера обслуживают дома во время гарантийного срока и после него. На сайте представлены сертификаты и лицензии, которые имеет компания.



Версия для печати

Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость

Телевидение


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Новости Красноармейска 30.11.2014

Все телеканалы

Радио

С места событий

Информация из первых уст
Все радиостанции московской области

Видео-блоги


You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.

Международный фестиваль спортивного кино "Красногорский"

Все блоги


Облако тегов

41+  Авиаград Жуковский  Аксаков  Альтернатива  Альтернативная газета  аренда  аттракционы  Богородские вести  Бронницкие вести  Вести Дубны  Вестник Восточного Подмосковья  ветераны  взятка  Виадук  Видновские вести  Волхонка  Воскресенские деловые вести  Вперед (Сергиев Посад)  Вперед (Химки)  Время  Время Чеховское  Встреча  ГИБДД  Город  Городок  Городские вести  Городской вестник  Городской ритм  Грань  Деловое Одинцово  дети  Дмитровский вестник  Добрая газета  Долгие Пруды  дороги  дума  Егорьевский курьер  Егорьевское утро  жилье  ЖКХ  Жуковские вести  За новую жизнь  завод  Заря  Звенигородские вести  земля  Земля Подольская  Знамя труда  инвестиции  интернет  Искра-ТВ  Истринские вести  Калининградcкая правда  Каширские известия  кино  Ключ  Коломенская правда  Компаньон и Ко  конкурс  Конференция  космос  Котельники сегодня  Красногорские вести  Куйбышевец  Курьер-Инфо  Ленинская Шатура  Лобня  Лыткаринские вести  Люберецкая газета  Люберецкая панорама  Маленький город  марафон  Маяк  Местные вести  МИГ  милиция  митинг  молодежь  Наше слово  Неделя в Подлипках  Новая жизнь  Новости недели  Новые рубежи  Новый шанс  Одинцовская неделя  Олимпиада  Ореховские вести  Основа  Павлово-Посадские известия  перестрелка  песня  Площадь Мира  По Ярославке  Победа  Подольский рабочий  пожар  праздник  преступление  Призыв  приставы  Протвино Сегодня  ПроТВинформ  Пульс Ивантеевки  Пушкинский вестник  Пущинская среда  Реут  рецензии  РЖД  Родники  Рошальский вестник  свинокомплекс  Своя газета  Север Подмосковья  Сельская Новь  Сенеж  Сергиевские ведомости  Серебряно-Прудский вестник  Серп и Молот  Серпуховские вести  склады  Слет  События  Совет  Сочи  спорт  Спорт  Спутник  студенты  Ступинская панорама  суд  театр  убийство  Уполномоченный по правам человека  Утро Вечера Мудренее  учителя  Факт  футбол  Химкинские новости  Центр города  церковь  Черноголовская газета  Чеховский вестник  Шаховские вести  школы  школьники  Щербинский вестник  экология  Электрогорские вести  эрудиты  Ять 
  ﻿
Погода -1 +1
вечером -2 -4 ночью -7 -9
Котировки
USD ЦБ РФ 59,5034 -0.1663
EUR ЦБ РФ 63,9424 0.2152

Рекламное агентство
Благотворительные и некоммерческие проекты

Партнеры





































все партнеры 		 