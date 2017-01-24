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Выбор тех, кто стремится к совершенству: косметика My Nail

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Бизнес — 24 Января 2017, 16:02

Каждая из нас мечтает об эстетичном виде ногтей, нежной как шёлк коже кистей и ступней. Сделать руки идеально красивыми, а ножки ухоженными, лёгкими, соблазнительными сегодня стало намного проще! В этом вам помогут качественные и безопасные профессиональные средства для маникюра и педикюра. Например, уникальная продукция популярного бренда My Nails

• гель-лаки;
• сахарные скрабы;
• кислотные пилинги для ног;
• конструирующие гели;
• кремы для тела;
• маски;
• акриловые пудры;
• водостойкие пилочки д/ногтей и прочее. 

Эти средства произвели настоящий фурор не только среди тех, кто любит самостоятельно выполнять ритуалы красоты, но и среди профессионалов. Купить My Nail в Киеве стоит утончённым женщинам, мечтающим о безукоризненно гладкой коже, идеальных ногтях.

Педикюр: процедура, популярная в любой сезон!

Нашим ногам приходится непросто: неудобная обувь, колоссальные нагрузки, перепады температур. Всё это негативно сказывается на здоровье ступней и на нашем самочувствии. Кожа становится сухой, появляются трещинки, натоптыши и мозоли. В такой ситуации традиционный педикюр не всегда оказывается эффективным. Здесь необходим особый уход с использованием продуктов Май Нейл, обогащённых растительными экстрактами, термальной водой, эфирными маслами и др. целебными компонентами. 

Благодаря кислотному пилингу для ступней (к примеру, «Ментол» Май Нейл Callus Remover) и кремам, обладающим лёгкой и приятной текстурой, удаётся достичь «вау-эффекта!» Великолепный результат и несравненное удовольствие подарит вам массаж с использованием гель-скраба с экстрактом манго (GelMango). Любую первоклассную косметику Май Нейл купить в Киеве сегодня можно по самым дружелюбным ценам.

Яркие и безопасные покрытия для ногтей от My Nail

Красивый педикюр и маникюр с гель-лаком, модная длина ногтей, ухоженная кутикула, бархатистая кожа – любая девушка хочет быть привлекательной. Но, выполняя ритуалы красоты с некачественными средствами, женщины могут столкнуться с такими проблемами как аллергия, дерматит, расслаивание, пожелтение ногтей. Однако всех, кто отдал предпочтение продукции Май Нейл, подобные неприятности обходят стороной. 

В коллекции бренда самые модные в новом сезоне оттенки: цвет сочного мандарина, тыквы, моркови, винный, сливовый, красный, коралловый, бирюзовый и многие другие. Они дарят заряд позитивной энергии и создают хорошее настроение. Такие гель-лаки станут завершающим штрихом любого аутфита. Не отказывайте себе в удовольствии стать совершенной, выбирайте только качественную и безопасную косметику, такую, как продукция американской торговой марки My Nail.



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