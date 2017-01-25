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Ремонт квартиры с экономией
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Бизнес — 25 Января 2017, 20:22
Ремонт – это всегда непосильная ноша для человека с любым доходом. Любой дом может быть обустроен по-разному, и хорошо, и плохо. Финансовые расходы играют при этом немаловажную роль. Как же сэкономить на ремонтных работах?
Начать экономить на ремонте можно начав тщательно продумывать закупки и использование стройматериалов. Если вы заняты и у вас нет возможности контролировать закупки, перевозку стройматериалов, то доверьте это специалистам.
Так уж повелось, но строители всегда будут стараться стянуть с вас как можно больше денег, поэтому невнимательность может привести к мошенничеству со стороны рабочих. Обращайтесь за строительными услугами к проверенным инстанциям.
Еще один показатель, который отразится на строчке расходов – это качество и стоимость материалов. Все обновления, которые вы захотите внести, имеют свою цену. Можно заплатить меньше или больше за тот или иной товар. Главная ваша задача – это грамотное распределение средств. Определите золотую середину цены и качества. Отведите поискам товаров как можно больше времени, делайте это самостоятельно.
К примеру, для напольного покрытия может быть использовано масса вариантов, различающихся по цене и техническим показателям. Можно попробовать установить фальшпол. Он имеет определенные преимущества в сравнении со стандартными вариантами. Выбирать напольное покрытие нужно очень тщательно, старайтесь останавливать свой выбор на качественных вариантах.
Кроме того, есть еще один показатель, который позволит вам сэкономить на ремонте – это рабочие. Услуги строителей имеют свою цену, поэтому выбирайте то, что устроит вас по цене и качеству. Попросите близких оказать вам помощь.
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