25января 2017
среда
|
Что такое вибростол
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Бизнес — 25 Января 2017, 20:26
Обустройство частных владений требует от владельцев оригинальности. Владельцы используют самые разные покрытия. Самой популярной на сегодня является тротуарная плитка. Она позволяет оригинально оформить дорожки на территории.
Если тротуарная плитка занимает немалый объем, то хозяевам придется раскошелится на большую сумму. Вибростол решает этот вопрос и позволяет сэкономить средства. Именно это приспособление обеспечит вам идеальное покрытие.
Вибростол www.formpark.ru/catalog/vibrostoly/ используется для создания изделий разной формы и размера. Стройматериалом в данном случае выступает бетон, однако можно задействовать и другие смеси.
Приспособление представляет собой движущуюся конструкцию, имеющую мотор. Именно он приводит заставляет стол работать. В процессе выходит плотная масса, характерной чертой которой является плотная масса не имеющая пустот.
Если все делать по правилам, то в результате получается качественное покрытие, которое прослужит не один год.
Для того, чтобы получить тротуарную плитку, потребуется вибростол с ровной поверхностью. В противном случае у вас ничего не выйдет.
Мотор запускается и функционирует достаточно ровно, что обеспечивает в итоге ровную поверхность.
Если не следовать этому правилу, то плиты получаются ровными и хрупкими, и не могут использоваться долго.
Типы вибростолов.
Делятся в зависимости от своего назначения, так как рассчитаны на изготовление плитки по разным технологиям.
Вибростолы делятся на:
-изделия для заливки
-изделия для выбивки.
Первые столы – это приспособления, имеющие отдельную форму под раствор. Создание готовой продукции происходит благодаря использованию вибратора.
Вторые столы имеют дополнительные рамки, чтобы извлекать изделия из форм.
Можно использовать формовочные столы для производства плиток в домашних условиях.
Так вы сможете и изготавливать, и извлекать плитку из формы.
Вспомогательные функции очень практичны, так как позволяют все разместить на одном столе.
Столы могут иметь большие размеры. Что в свою очередь обеспечивает больше возможностей для производства разных изделий.
Столы могут снабжаться пружинами. Однако без пружин оборудование прослужит вам дольше.
При покупке вибростола необходимо учесть некоторые его характеристики:
-габариты. Чем большие параметры будет иметь оборудование, тем более сложные детали можно на нем сделать. Если требуется несложный вариант плитки, то подойдет и маленький вибростол.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -16 -18
ночью -20 -22 утром -24 -26
Котировки
Партнеры